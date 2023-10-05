前總統馬英九日前突然宣布拒絕出席國慶大會，指總統蔡英文逕自將大會名稱改為「台灣國慶日」，讓他痛批這根本是「台獨」路線。對此，台北市長蔣萬安5日出席施政報告及質詢時，胸前特別別上國旗胸章表示不會參加中央的國慶大會，台北市政府有自己的國慶日慶典。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安5日赴議會接受質詢，國民黨市議員汪志冰指出，前總統馬英九不想為台獨背書，拒不參加今年中央舉辦的國慶典禮，痛斥民進黨政府自承已經偷渡台獨3年。另外，她注意到各局處首長西裝上都別上國旗，希望蔣拿出更堅決擁護中華民國的態度。

汪志冰指出，現場各局處首長都別了小國旗，她自己今天更穿著中華民國國旗裝赴議會。她詢問蔣萬安，不去中央所舉辦的國慶活動是因為沒時間，還是跟馬前總統一樣，不想為台獨背書，不想參加蔡英文總統辦的「台灣國」國慶日。

國民黨台北市議員汪志冰身穿國旗裝赴議會，希望台北市長蔣萬安拿出更堅定擁護中華民國的態度。（蔡宗穎攝）

蔣萬安則表示，北市國慶活動規畫已久，會參加北市自己所辦的，並不會出席中央活動。汪志冰回應，蔣1年多前受到支持當上台北市長，支持者都是擁護中華民國的民眾，呼籲蔣拿出更堅決、「台灣國國慶我就是不去」的態度，否則選民一口悶氣無法出。

汪志冰痛批，中央國慶典禮這種台獨借殼上市、自己坐在總統府自嗨，這樣的典禮有什麼好去。

在汪志冰前，市議員秦慧珠也問蔣是否邀請馬英九參加北市國慶典禮，蔣萬安則回應，目前所知消息是馬會參加新北市所舉辦的國慶活動。