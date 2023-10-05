李大使邀請愛國政要、貴賓共切飾有國旗圖樣的巨型蛋糕。 （駐拉脫維亞代表處提供）

李大使邀請愛國政要、貴賓共切飾有國旗圖樣的巨型蛋糕。（駐拉脫維亞代表處提供）

李大使歡迎並與愛沙尼亞司法部長Kalle Laanet熱情擁抱。（駐拉脫維亞代表處提供）

李大使歡迎並與愛沙尼亞司法部長Kalle Laanet熱情擁抱。 （駐拉脫維亞代表處提供）

李大使歡迎愛國國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson)出席酒會。（駐拉脫維亞代表處提供）

李大使歡迎愛國國會友台小組主席Kristo Enn Vaga出席酒會。（駐拉脫維亞代表處提供）

李大使與愛國國會外委會議員Anti Poolamets夫婦於國旗前合影。（駐拉脫維亞代表處提供）

駐拉脫維亞代表處於10月3日晚間在愛沙尼亞塔林希爾頓酒店舉辦中華民國（臺灣）112年國慶酒會，慶祝中華民國(台灣)國慶112歲生日快樂 !

駐拉脫維亞代表處指出，本次酒會冠蓋雲集，包括愛國政要及友人：司法部長Kalle Laanet、國會外委會主席Marko Mihkelson、友台小組主席Kristo Enn Vaga、Anti Poolamets、外委會成員Juku-Kalle Raid、國防委員會成員Raimond Kaljulaid等國會議員、首席智庫「國際安全暨防禦中心」（ICDS）主任Indrek Kannik、前友台小組主席Juri Jaanson 、留臺校友會會長Rüüt Kaljula、政府官員、使節團、媒體、學界及僑胞等百餘人出席，場面熱烈溫馨。

駐拉脫維亞代表處代表李憲章致詞表示，臺灣與愛沙尼亞共享民主自由人權價值、均面臨獨裁強鄰在側，雙方應攜手前行。如愛沙尼亞作為國際民主陣營支持烏克蘭的先鋒，我國對烏國得支持在印太國家中亦名列前茅，臺灣將協同愛國及其他民主國家繼續援烏抗俄及支持烏國重建復原。

在臺愛雙邊關係方面，過去一年多來兩國關係在共享自由價值的基礎上持續升溫，台灣共有17個訪團訪問愛沙尼亞，成員涵蓋政府部門、立法委員、國家圖書館、大專校院、民間團體、運動團隊、國際技能競賽參賽團體等。本年7至8月份期間更有歐洲議會外交委員會副主席Urmas Paet（愛國前外長）、愛國前總理、現任歐洲議會議員Andrus Ansip 出席凱達格蘭論壇、波海三國外委會主席聯袂訪台，及ICDS主任Indrek Kannik登愛國高層政要及智庫領導人密集訪台。雙方政經學界互訪密切，顯示雙方友好，關係持續深化。

L司法部長、外委會M主席、友台小組V主席、前友台小組J主席 、留臺校友K會長等貴賓於致詞時均高度肯定我國在社經文化的發展及身處對抗威權前線的努力，以及對烏克蘭的大力援助在面對外在威脅時，臺愛雙方更需攜手同行，在此關鍵時刻，甚盼臺灣在愛國設立代表處，以助深化兩國關係。

致詞後李憲章代表邀請與會貴賓上台共切國旗圖案的國慶蛋糕，酒會歷時4小時餘，會中並播放本年國慶主題影片「眾志成城，台灣向前」、國情簡介，深獲與會賓客讚賞。本處除了準備台灣葛瑪蘭威士忌供與會賓客品嚐外，特別商請任教塔圖大學的王教授及愛籍夫婿的一雙兒女展現鋼琴才藝，演奏臺灣民謠及流行歌曲「高山青」及「家後」等曲目，象徵台愛兩國情誼彌堅，也為酒會營造濃濃的台灣味。

駐拉脫維亞代表處也準備台愛國旗徽章、台灣觀光特色磁鐵、手搖扇及黑熊馬克杯供作伴手禮；另委託旅愛僑胞林怡廷小姐手做台灣造型鳳梨酥分贈賓客，宣傳台灣美食及觀光特色，廣受好評。