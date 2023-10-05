前總統馬英九指國慶日英文名稱「Taiwan National Day」，將中華民國國慶日變成「台灣國」國慶日。民眾黨總統參選人柯文哲於美西時間4日晚間在南加州選哲之友會受訪時表示，目前在台灣，最大公約數就是中華民國。

由於近日發生國慶「Taiwan National Day」爭議，媒體問對於「中華民國、中華民國台灣、台灣」，民眾黨與國民黨之間要如何凝聚共識？柯文哲表示，其實在現階段，「中華民國是最大公約數，因為畢竟我們參選中華民國總統」。

柯文哲強調，其實在目前在台灣，最大公約數就是中華民國，今天在中華會館有一個人講述一個原則，對方說，希望選擇一個維護中華民國、可以維持兩岸和平的人，這應該在目前的台灣就是最大公約數。

各地僑界成立選哲之友會，國際性的支持對競選有何潛在影響？柯文哲認為，政治有它理想的一面，也有它現實的一面嗎？所以總是要有各地都表達支持的印象要出來，另外一點，選舉就是票數，一票一票都要，只要在能夠爭取的範圍內，都要去爭取。

至於如何制定兩岸政策，柯文哲說，兩岸政策他從頭到尾主張都相當一致，台灣跟中國大陸在現階段，政治制度跟生活方式還是有不同，但是他認為兩岸之間有相同的歷史、語言、宗教、文化，所以通常是沒有爭議的部分先處理，比方說文化、體育交流可以先做，經濟上的交流是後面，至於說政治上如果爭議太大就擺後面，總是要循序漸進，沒有爭議的部分先處理。

而對於台美關係有何期望？柯表示，美國還是世界上最強大的國家，也是台灣重要的盟邦，所以事實上他也非常清楚，今天在台灣的，不管是3組候選人，還是4組候選人，不管誰當選，台美關係不會改變，唯一會有不同是，台灣跟中國大陸的對應關係、應對方法也許會有不同，但是他認為台美關係不會有什麼變化。

另外，針對藍委馬文君遭控涉洩密案件，柯文哲說，台灣目前最大的問題是常常資料不公開、不透明，只要資料清楚了，是非對錯大家都有一定的標準，所以今天台灣真正的問題就是資料不公開透明，不管是雞蛋的疑慮，或者是當年疫苗引起的風波，就是有那種資料要封鎖30年，才會惹出這麼大的風暴。