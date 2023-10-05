鑑於「會展產業（MICE）」觀光經濟效益驚人，交通部觀光署參山國家風景區管理處輔導觀光圈的各產業串連與國際接軌有成，日前進一步邀中華國際會議展覽協會與會展產業代表一行人，深度走訪參山轄區發掘新契機，為在地產業創造另類觀光商機！

參山處長曹忠猷指出，參山處邀會展業者包括遊湖、漫遊步道、品茗茶酒、品嚐在地美食及騎乘自行車等旅程，體驗參山得天獨厚的觀光魅力，期望能在未來於國際會展活動，如國際會議、企業獎勵旅遊、國際展覽時，順勢安排推廣行銷，推動參山處的觀光發展多元性。

曹忠猷強調，如何將參山的品牌行銷出去，同時串連中彰竹苗觀光圈產業，讓在地出發的觀光產業發展獨具特色，有別於多數的複製型觀光產品，藉此吸引遊客造訪及駐留，也能讓觀光人才及產業在地札根發展。

參山處近年輔導觀光圈，接受到不少挑戰，今年更面臨全球疫後觀光崛起及會展產業復甦之際，如何協助轄內觀光圈業者提升業績，帶入更多國內外人潮，公部門與民間需要一起攜手合作。

曹忠猷進一步表示，會展產業順道觀光，對於地區觀光相當重要，不僅能帶動地方消費力，更重要的是可增加地方就業與創造在地培養人才的產業鏈結能量，這也為觀光圈成立的重要任務之一，當觀光署引客成為國際觀光首要目標時，期盼透過會展產業業者的實地參訪體驗，未來透過會展活動，實質地將人潮引入中台灣，同時也帶動觀光產業蓬勃發展！

參山處這次邀請到中華國際會議展覽協會榮譽理事長蘇成田，以及會展相關業者如外貿協會台北國際會議中心、滿力國際、威立顧問、宏祥旅行社、索拉全方位展覽服務公司等代表一行人，前往新竹峨眉湖遊湖、走訪秘境摘採柚子，品嚐國內外聞名的東方美人茶、體驗廣受東南亞旅客歡迎的舊山線鐵道自行車，穿梭隧道悠然感受竹竹苗的慢時光，也倘佯在青山綠水的大地絕美景色。

此外，會展業者一行人也前往中彰地區走訪霧峰林家宮保第大宅院，體驗大戶人家的鼎盛風華，並結合變裝一秒穿梭時空的趣味；另也赴霧峰酒莊品嚐霧峰地酒；同時並前往全台手搖茶最大的茶葉產區民間鄉，參訪由二代返鄉青農打造的「炭呷人茶園」，感受台灣茶園、封茶，黃金茶湯的風韻滋味，以及在地青農的熱情。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林表示，參山地區由於地處中台灣，無論是在文化、美食、自然景致都獨具特色；其中，彰化與台中本就具備許多百年經典景點，期待透過會展業者團給予更多意見回饋，讓參山隨著會展觀光的挹注，進一步帶動參山整體觀光的人次與產值，為在地業者創造另類觀光商機。

參山地區生態自然、在地文化資產相當豐富，還有各種獨具特色節慶活動，如南庄花卉節、山谷燈光節、參山騎遊及鷹揚八卦等國際級觀光活動，值得各種國際會展前來舉辦各種順道旅遊，希望未來更進一步將參山地區的獨特優勢和吸引力轉化為經濟驅動力，促進更多會展觀光及商機。