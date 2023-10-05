女星李千娜因和黃尚禾合作電影《少年吔》而假戲真做，並大方認愛，今李千娜（5日）驚喜公開婚紗照，宣布已登記結婚。對此，黃尚禾的經紀公司表示：「公司大家剛剛看到都很驚喜，也謝謝祝福。」

今剛好碰到小犬颱風襲台，但幸好北市正常上班上課，李千娜發文表示「小犬颱風來搶婚，於是，它決定給予祝福，當我們最佳見證人。」她也祝福今天上班上課的人平安幸福，停班停課的人都平平安安。李千娜也曬出2張合照，其中一張小倆口十指緊扣，秀出李千娜手上的大鑽戒，另一張是兩人穿上牛仔情侶裝，李千娜跳到黃尚禾背上環抱，幸福氛圍藏不住，甜蜜指數爆表。

而李千娜經紀人表示，兩人穩定交往兩年覺得時候到了，而今天在農民曆是好日子，小犬颱風又沒有打擾，戶政事務所有上班，於是一早就去登記，照片也是今天特別拍的，熱騰騰剛出爐想給粉絲們驚喜。李千娜本人表示：「覺得這段感情很穩定，可以往下一步走了，所以結婚了。」

李千娜和黃尚禾在電影《少年吔》中飾演情侶，進而擦出愛火，2021年被拍到深夜約會還一起回家過夜，但兩人都沒對外公開戀情，不過去年電影上映宣傳時，黃尚禾大方認愛：「在一起啊，我們滿穩定的」，羨煞不少人。

李千娜出道前曾有過一段婚姻，育有一子一女，出道後和導演于中中、Echo（李昶俊）、是元介有過一段情，如今和黃尚禾修成正果，也讓外界紛紛獻上祝福。