奧斯卡最佳男配角關繼威也在本季現身，協同湯姆展開新的冒險故事。（Disney＋提供）

漫威影集《洛基》第2季強勢回歸，全球粉絲們最愛的惡作劇之神「洛基」攜手前季要角梅比斯、「女洛基」希爾維全員回歸，這一回主角群將一同來到時間變異管理局（TVA）展開全新的冒險，更加入《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳男配角關繼威，化身TVA維修及升級部門的成員，一同解決「時間溜脫 Time-slipping」的問題，拯救多元宇宙。值得一提的是，《洛基》第2季最早在今年7月公開正式預告，在各大社群的總點擊率累積至今已超過8000萬，預告觀看數更累積至1500萬，成績超越第1季成為映前關注度最高的漫威影集。

湯姆希德斯頓因為在《雷神索爾》系列演出索爾的弟弟洛基，被譽為「最帥男神」，人氣水漲船高，漫威影業更為他量身打造影集《洛基》締造收視奇蹟，影集更入圍6項艾美獎，也是少數宣布立刻開拍第二季的漫威影集。這一回湯姆依舊展現帥氣、幽默的模樣，不僅要再度大鬧多元宇宙，又要對抗前所未見的敵人，而在他的身邊，還有做事一板一眼的梅比斯、頻頻搗亂的「女洛基」希爾維，這次，他究竟是否能夠順利拯救世界呢？

日前《洛基》第二季的首波影評正式公開，除了外媒《POC Culture》指出「這部影集成功講述了史詩般的偉大故事，同時充滿著個性且貼近人心」外媒《The Movie Podcast》也驚嘆「《洛基》第二季會是你今年看過最棒的影集！」

湯姆在《洛基》第二季有大量換裝場面，其中還有一套燕尾服襯托他高挑又精壯的好身材，湯姆先前也曾表示，扮演詭計多端的「洛基」，最大的樂趣就是可以把整個片場當作遊樂園，也希望這一回粉絲們能陪他一起玩樂。女主角蘇菲雅迪馬蒂諾則打包票表示，這一季會與前作一樣輕鬆、幽默而且充滿反轉，粉絲們絕對不會失望。

「女洛基」希爾維在第一季結尾，結束與反派「征服者康」的對決之後，隨即化身速食店員，《洛基》第二季製片凱文懷特笑稱希爾維耗費數百年的時間，一直在準備復仇，「她耗盡心思想要復仇，但從沒想過接下來要做什麼？」凱文向飾演該角的蘇菲雅問及此事，蘇菲雅卻幽默回答：「她應該會很餓，想要吃一堆漢堡、薯條。」才促成這次的開頭戲。

凱文提到「女洛基」從小就在不停穿越時間，是時間的逃亡者，「對她來說，能夠完全放鬆，走進80年的速食店，會是很棒的一件事，可以看到小學棒球隊贏球後去慶祝，也能看到一家人為小孩舉辦生日派對，希爾維從沒經過這種事，所以她覺得這很幸福」。

此外，奧斯卡金獎男星關繼威加入漫威宇宙，扮演時間變異管理局的維修人員OB，先前《洛基》第二季執行製片凱文懷特受訪時，強調早在《媽的多重宇宙》之前，就詢問關繼威能否加入演出，關繼威在看完劇本後也覺得非常有趣才願意加入，更透露OB非常熟悉時間變異管理局的每項道具、機械，有一些道具甚至是他發明的，暗示這個角色可能不僅是一名單純的維修人員，更可能是拯救世界的「關鍵人物」之一。

《洛基》第二季由湯姆希德斯頓、歐文威爾森以及奧斯卡最佳男配角關繼威共同主演，一同在時間變異管理局（TVA） 展開全新的冒險故事，試圖解決「時間溜脫 Time-slipping」的問題，並將於明（6）日在Disney＋ 正式上線。