名嘴陳敏鳳近日表示，朋友的朋友「做了一個惡夢」，在9月下旬的某天深夜11點，某媒體高層臨時去藍黨黨主席的住處討論要事，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫都在場，三者甚至談到內閣名單。而資深媒體人單厚之也拿出民眾黨內參民調做分析，直言柯文哲現在就是要「以小博大」。

單厚之昨（4）日在節目《新聞面對面》提到，民眾黨最近公布的民調很有趣，如果侯柯配的話，是42.7％對上賴蕭配的35％；如果是柯侯配對上賴蕭配是45.2%對上32.9%，意思就是柯侯配贏更多。但大家不要忘記，民眾黨才在講，「輸的退選，沒有搭檔的選項，那這樣拿柯侯配跟侯柯配給外界看幹嘛」。

除此之外，單厚之也認為，搭檔說也不合理，如果今天是柯侯配，侯友宜回去當新北市長就好了，國民黨另外派一個人；柯文哲也是同樣情況，在侯柯配的情況下，「柯文哲也看不起副總統，他要副總統幹嘛，他跟國民黨要行政院長、立法院長不好嗎？」

單厚之指出，他覺得柯文哲現在想法就是對方同意，就以小博大；對方如果不同意，那責任也不是在民眾黨這邊；而侯友宜的狀況，一直沒有給人擔當的感覺，就應該答應柯文哲比民調！國民黨後面還有高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等人，這些人加起來拉個3%、5%支持度有什麼困難的。

單厚之最後表示，「如果現在選情陷入麻花，國民黨一定會輸嗎？侯友宜如果什麼都不比，就想做正的，就如同柯文哲說的耍流氓；如果敢比，贏了柯文哲，藍軍的士氣才會往上拉，才有拚搏下去的機會。」

不過現場另一位來賓、資深媒體人康仁俊補充柯文哲最新說法，副總統可以由輸的推派。但康也直言，柯文哲有時候說話真的顛三倒四，民眾黨內部也不斷幫柯文哲解釋，「柯文哲脫口而出的講法不代表民眾黨內部共識，也不代表藍、白現在真的有一個進展。」