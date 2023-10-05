營建署將收回林口國際媒體園區的土地所有權，做為社會住宅興建，國土署指新北影城計畫，開發進度不如預期，新北市經發局今呼籲中央不要模糊焦點，強調新北並非反對社宅，而是要求中央按中央所規劃的都計內容適地發展，並應即予召開地方說明會，認真面對地方需求！

國民黨新北市議員蔡淑君4日在新北市議會遞交逾1.3萬份連署書，重申本案並非反對社宅政策，強烈呼籲中央應回歸中央所訂都計的產業專用區持續開發推動。

經發局何怡明局長表示，針對本案爭議，今年3月31日已發函中央仍應考量地方產業發展需求，中央迄未正面回應，並多次說明以社宅進行規畫；該媒體園區的發展是民眾關切的地方大事，中央應於社宅規畫前先至地方召開說明會，傾聽民意並予審慎評估！

經發局指出，新北與國產署合作招商案件數量居全台縣市之冠，招商成績有目共睹，創造很多招商第一，活化國有土地，也為國庫收入挹注豐沛收入。其中「滬尾藝文休閒園區興建營運移轉案」榮獲由財政部主辦「民間參與公共建設金擘獎」第19屆「政府團隊獎」及「民間團隊獎」優等獎，近日公布的第21屆得獎名單，由新北市政府主辦的「新北市新莊Au捷運商城暨停車場興建營運移轉案」，勇奪「政府團隊獎」及「民間團隊獎」2獎項佳等獎殊榮，表現亮眼，招商能力更獲得中央與各方肯定。

經發局表示，招商除了滿足地區休閒、娛樂、購物機能外，新北市對於產業的發展尤其重視，以林口為例，新北市政府積極推動影視城計畫，藉由結合資通訊產業、5G、AI與大數據引入相關技術服務業與支援性餐飲、零售等商業設施，使林口兼具資通訊、5G、AI、大數據智慧科技與媒體支援雙核產業量能。目前成功引進三井及東森進駐，預計於113年起陸續完工啟用，未來將結合國際AI＋智慧園區朝「先進研發、高階製造」之高科技業者推動數位匯流在林口扎根，因此，林口產業群聚已然成形，保留「國際媒體園區」作為產業使用才能呼應產業需求。

何怡明再次呼籲中央不要轉移焦點，適地發展才是重點，自今年起國產署收回大多數國有土地，表示不再與各地方政府合作招商，難道是因為全國各縣市招商成績都不佳？ 呼籲中央勿隨意抹煞招商團隊的努力與成果。不管該土地由何單位主政招商，仍應聽取地方意見，並尊重區域發展脈絡。