「Pokémon Center TAIPEI」12月在新光三越信義新天地A11開幕。（翻攝寶可夢台灣臉書）

玩家不必大老遠跑到國外，台灣將迎來首間「Pokémon Center TAIPEI」，並於12月進駐新光三越信義新天地A11，寶可夢在官方IG公開第一彈開幕紀念商品，正是皮卡丘和快龍的毛絨玩偶，可愛萌樣破表，但眼尖網友發現快龍手上水果不是台灣盛產，驚呼「是不是搞錯什麼！」

「Pokémon Center TAIPEI」12月在台北開幕，由快龍和皮卡丘在入口處熱情地迎接玩家，這裡設計成像被天空和大海環繞的島嶼，呼應周遭的自然環境和豐富美景。現場有兩大區域，除了可欣賞寶可夢周邊商品相關動畫，還可凝聚寶可夢集換式卡牌遊戲魅力，讓喜愛卡牌對戰的粉絲們盡情沈浸氛圍之中。

Pokémon Center TAIPEI日前曝光第一波開幕紀念商品，也就是鎮店雙寶皮卡丘和快龍的毛絨玩具，寶可夢官方提到，重現了插畫皮卡丘和快龍，因此設計快龍拿著水果籃，還藏著甜竹竹喔，而皮卡丘身上斜背包也是甜竹竹造型。

兩大可愛玩偶曝光後，掀起一票鐵粉熱烈討論，紛紛留言表示，「快龍的小籃子好可愛」、「拜託不要限量」、「說不可愛的不要買」、「來個騎著摩托蜥的烈焰猴或火爆猴拜託」。

但也有人認為，「台灣沒有山竹XD」、「這個設計跟配置對應不上台灣的特色」、「台灣不是Thailand 啊」、「可以出個芒果、或是101版本」、「甜竹竹給台灣是不是搞錯了什麼」。