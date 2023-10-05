劉品言展示風衣，透露自己日常也不愛撐傘。（粘耿豪攝）

劉品言笑說喜歡收到別人送的花。（粘耿豪攝）

劉品言露出甜美微笑。（粘耿豪攝）

劉品言今（5日）出席時尚品牌170週年快閃店記者會。她主演的電影《莎莉》入圍第28屆釜山國際電影節「亞洲之窗」單元，昨晚在釜山驚喜現身，強大的氣場被稱為「國際巨星」，她明早也將再飛回釜山，出席電影等首映活動。

她第一次參加釜山影展，內心很興奮但也不忘謙虛，「謝謝大家的疼愛可以很常跟大家見面，最近真的比較常把飛機當高鐵在坐。這樣飛，最辛苦的是我的工作團隊，我自己飛起來是滿有熱情的，還可以繼續累積我的航空哩程數」。

她將與陳亞蘭一同擔任20日金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，今表示「戰袍」的問題就交給造型師煩惱，自己在社群上看到喜歡的就會tag造型團隊。尺度？她說：「其實每次我的穿搭都不是為了配合春夏秋冬，或是露不露，因為像我這樣的身形，要找到好看的衣服，就是要慎選，所以我希望能挑選出最適合的。」她笑說，她比較在乎當天有沒有漂亮、優雅，也期許自己絕對不要出錯。

距離金鐘獎僅剩2周，劉品言表示一切都在密切開會討論中，會刻意飲食控制嗎？懂得欣賞自己美好的她表示，現在不會刻意減肥，「像這次釜山也是，我希望呈現出來的是大家覺得好看或者適合那套禮服的」，她最後也說，等到造型師定好服裝後，一定會努力將自己塞進去。