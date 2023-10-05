今年3月中旬，桃園市區出現流蕩野生動物狒狒，經桃園市政府農業局3月27日圍捕行動，該保育類野生動物東非狒狒遭獵槍傷致死，相關圍捕處置引發爭議，復因桃園市政府農業局列隊鞠躬獻花予狒狒，遭議矯枉過正、不尊重生命，再度重創政府形象。監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容調查後發現，桃園市政府及農業部，於本案處理過程涉有重大違失，通過糾正桃園市政府及農業部。

監察委員調查發現，桃園市政府身為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，3月27日於楊梅區進行圍捕狒狒行動，未指派行動指揮官，人力調度猶如散沙，任由民眾媒體圍觀、動物緊迫；事中，獵人持獵槍參與圍捕並朝狒狒射擊，農業局人員對外宣稱毫不知情，導致狒狒受獵槍傷後，六福村人員再朝其擊發麻醉槍 ；事後，未立即檢傷而不察狒狒傷勢，呼眾擺拍後送至六福村，方得知已死亡。迄至翌日，於媒體拍攝下列隊鞠躬獻花予狒狒，引發社會輿論，重創政府形象。

監察委員也指出，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務之責，明知野生動物種類繁多且案件均屬特殊，地方野保人力向來匱乏，且桃園市政府自3月中旬以來，連日疲於奔命捕捉狒狒仍束手無策，已演變為社會高度關注野保事件，桃市府多次電話諮詢相關專業單位，該部林業及自然保育署卻輕率聯繫常年使用獵槍移除外來種之獵人，而未給予充分情境說明，且獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀之車輛抵達後亦表示「為其管區……來支援的」等語，外人均認係中央主管機關農業部人員到場協助，終致狒狒遭獵槍傷死亡，「圍捕安置」演變為「獵殺」，農業部亦難辭其咎。

監察委員說，再者，桃園市政府及新竹縣政府於本案調查過程中均向本院反映，保育類野生動物脫逃案件因具有特殊性、亦不常見，現階段地方主管機關僅能處理流浪犬貓等小型動物，對於大型野生動物流蕩捕捉案件，確有其人力、物力、經費、專業技術等問題，建請爾後類此案件，應由中央主政。本案諮詢相關專家亦認同以上情形。監委認為，農業部掌握相關救傷專業資源，允應適時主責辦理或予其充分協助。

此外，監察委員提到，六福村飼養之狒狒逃脫原因與確切數量，迄今仍屬未知，新竹縣政府事後雖現地查核並命其限期改善、加強防逃措施，惟歷來尚有遭訴其展演動物孟加拉虎、非洲獅、長頸鹿等飼養環境不良等情，仍應持續追蹤、輔導改善，以落實生命教育、增進動物福利。

最後，監察委員表示，野生動物保育法相關規定，雖明定飼養或繁殖保育類野生動物應具備「適當場所及設備」，然實際上因野生動物種類繁多，目前並無明確標準可作為查核依據，且本案亦凸顯現行野生動物登記備查制度，於開放展場、群養之野生動物，無法充分發揮個體辨識功能。中央主管機關農業部允應研議評估「適當場所及設備」原則性指引之可行性及適時授予教育訓練，並強化野生動物登記註記備查措施，以符實需。