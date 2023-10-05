中度颱風「小犬」侵襲高雄，高雄市副市長林欽榮今（5）日視察林園龍潭寺前閘門、前鎮漁港在建工程，加強防颱防汛整備工作。林欽榮指示水利局、海洋局在颱風期間對工地應加強檢視工地防汛設施，隨時保持排水路暢通。

水利局表示，林園龍潭寺為山坡地逕流匯集處，因地形因素，大雨時常有積淹水情事發生。為改善淹水，已增設道路管涵，疏導逕流至風水池，並增設電動排水閘門搭配即時傳輸系統，調控溢流量體，預防積淹水事件再發生。

至於前鎮漁港下水道統包工程，目前已完成和祥、和義街下游分流箱涵，並布設移抽協助分洪至新生滯洪池，另草衙滯洪池亦已排空，防汛期間閘門將全開，維持下水道排洪功能，同時工區內共有8台移動式抽水機，必要時可增加排洪能量。

海洋局說，既有漁市場整建工程，經過積極排除各種施工障礙進度已達56％，預定今年底前完成，現場已做好工區排水溝清淤、抽水機佈設、物料綑綁固定及堆置沙包等防颱整備措施，颱風過後將迅速恢復及提供方便、妥善的作業環境。

另外，對於當地里長建議針對身障或低收入戶防水閘門補助是否能從寬認定，林欽榮也指示水利局應研議補助辦法。