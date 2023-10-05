柯泯薰近期與日本樂團Fake Creators攜手合作。（fake creators提供）

創作女歌手柯泯薰近期與日本樂團Fake Creators跨國攜手合作，推出全新EP《Rain Dreams》，打造日系夢幻搖滾的音樂聲響，展現不同於個人時期的作品風格，不僅再次挑戰自我，還圓夢成為「樂團女主唱」，她開心提到：「這是一段意想不到的旅程，從收到邀約到作品發行，每件事都讓我獲得無比勇氣，同時也擁有最閃亮的友情，更沒想過有機會能以樂團主唱的身分在日本開唱，絕對是足以回味一輩子的珍貴回憶。」日本樂團Fake Creators則是因為在網路發現柯泯薰的創作後深受感動，主動寫信邀請，進而展開台日雙方音樂交流之旅。

來自日本的Fake Creators，是由數字搖滾樂團LITE與音樂製作人 DÉ DÉ MOUSE合力組成的全新計畫，首次登台演出在2022年的富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK），並於去年發行首張專輯《Figure》。《Rain Dreams》由Fake Creators與柯泯薰共同創作，所有歌曲錄製皆以線上作業方式完成，她表示：「雖然都是雲端作業，但整個過程十分順利也很有默契，日方會把編曲檔案給我，我負責寫詞、共同譜曲，並在台北的工作室錄製人聲，一來一往的互動，也讓我非常沉浸在他們的音樂裡，常常收到檔案就迅速進入角色開始錄音，是一次難忘又快樂的製作經驗。」

今年7月Fake Creators在日本澀谷舉辦演出，特別邀請柯泯薰同台演唱，得知有機會能唱出這些創作，不僅讓她興奮不已，還難得一圓「樂團女主唱」的夢想，而且還是在日本實現，她笑說：「第一次跟他們在練團室見面，喊出成員名字的當下，我的身體都在顫抖，那種興奮和感動是從未感受過。」整段演出也在日本大獲好評，柯泯薰的現場實力成功征服台下觀眾，她與樂團的初登場合作，也盡情燃燒自己，看到所有人高舉雙手歡呼，更享受擔任樂團主唱的珍貴一刻。