聯新國際醫院骨科主任醫師侯咸仰與軟體設計師合作，透過3D列印技術，客製化截骨矯正模板，幫助病患快速恢復日常生活。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名7旬黃姓老翁年輕時雙腳腳踝受傷骨折，當年醫療不便沒進一步治療導致逐年變形。日前自覺變形嚴重且行走時相當痛，前往聯新國際醫院診察，經近年新穎的3D列印截骨矯正手術，解決多年困擾。醫師表示，過去這類矯正手術倚重醫師經驗，現在3D列印結合斷層掃描輔助能更精準施手術，降低風險也縮短恢復期。

聯新國際醫院醫療二部副部長、骨科主任醫師侯咸仰表示，透過X光檢查明顯看出黃男的踝關節已嚴重磨損，骨折舊傷、踝關節變形再加踝關節本來就較少肌肉組織包覆，傷口不易癒合，因此醫療方案考量面向較繁複，在兼顧矯正變形、關節固定及最重要的「功能恢復」等考量下，最終決定採取相對新穎的3D列印截骨矯正手術。

黃男經過3D列印截骨矯正手術後，徹底解決多年困擾，歪掉的腳踝變正了，同時也恢復原有功能，手術效果顯著給他很大信心，高興表示未來右腳也要動手術，根治舊疾困擾。

侯咸仰說明，此手術在術前規畫時，透過電腦斷層輔助，依患者受傷部位原有角度，由醫師評估並與軟體工程師研討後，製作出類似壓克力模板，手術時，醫師可依模板輪廓切割骨頭，不論是角度、寬度或深度，都可精準切割，達到術前電腦模擬預期效果，不但有效矯正術前變形問題，更可恢復患部原有功能。

侯咸仰提到，過去這類矯正手術十分倚重醫師經驗，諸如精確評估切口的深淺與角度，加上卓越技術，才能達到更好手術效果，現在3D列印結合電腦斷層掃描的輔助下，醫師能以更精準的方式手術，不僅降低風險，更能縮短術後恢復期。

侯咸仰指出，3D列印技術能大幅降低手術技術門檻，但確切的矯正角度，還須由醫師依病患年紀、體重、活動程度及諸多因素評估，完全是「客製化」的精準技術。過往這項技術及醫材，是使用在膝蓋的高位脛骨截骨手術，後來因其良好效果、軟硬體進步及醫師經驗累積，適應症延伸到身體其他所有需要「截骨矯正」的部位，不僅有效提升醫療成效，病患在術後也能更快的恢復日常生活。