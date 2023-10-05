許多民眾買彩券希望能中獎，一名男大生在Dcard上發文表示，他日前經過彩券行，花了50元就中了800萬元的頭獎，但他到銀行想領獎金，卻被告知無法兌獎，原因是超過500萬元的獎項，須先預約才能兌獎。

原PO表示，他近日等紅燈看到一間彩卷行，因為這家彩卷行曾有人中過頭獎，就用電腦選號買一張今彩539，隔天用手機掃描兌獎，發現自己中了頭獎800萬元，扣完稅還有640萬元，他相當開心，也開始思考該怎麼規劃這筆錢。

原PO曬出兌獎畫面，顯示兌獎截止日在113年1月3日，但他透露，後來到銀行領獎時，卻被行員告知「不能兌獎」，事後他才發現，原來中頭獎要預約才能夠兌獎。

其他網友則建議原PO妥善利用這筆錢，紛紛表示，「恭喜人生少奮鬥10年，好好規劃怎麼使用，股票、定存、基金都是很好的投資」、「建議好好規劃存起來，因為我有認識的朋友，也是中了539頭彩，錢2~3年就花完」、「可以買個年繳5萬元以內的終身醫療險，再來剩下的投資保守ETF跟存到定存，以及規劃買少數黃金等」。

根據台彩官網，凡單注彩券中獎金額超過新臺幣500萬元以上 (不含新臺幣500萬元) 的彩金，必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私。