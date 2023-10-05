證交所今年打造多元化產業類別，首先7月3日新增「綠能環保、數位雲端、運動休閒、居家生活」4大產業分類；8月再度鬆綁創新板6大規定，在射出前兩箭後，今天射出第三支箭，主要衝刺上市公司生技產業的規模。

證交所統計，截至今年8月集中市場生技股38家，市值4100億元，而電子、生技醫療類股占比分別約58％、0.8％，相較美國電子、生醫類股占比均為13％，韓國電子、生醫類股占比各為25％、10％，香港生醫類股比重已達5％。台灣資本市場仍以電子產業為重，在參酌國際資本市場趨勢後，證交所認為，生技醫療為下一世代新興產業，未來將結合一般板與創新板力量，於3年內將生技產業市值占比提升至2％。

證交所評估，生技醫療產業具有產品開發期長、高額研發投資、研發風險高、高專業知識門檻等特性，資本市場身負支持生技醫療產業發展及投資人保護重任。在借鏡國際資本市場過往發展無營收及無獲利的生物科技公司上市經驗，研議透過強化資訊揭露暨投資人教育宣導等面向，支持生技醫療產業發展，並兼顧投資人保護及權益。

本次強化生技產業發展策略上，1.在資訊揭露規範方面，首先發布「新藥或醫療器材研發公司申請上市公開說明書揭露重點參考」，強化公開說明書資訊揭露，以利投資人於投資決策時風險衡量。

其次，強化新藥研發資訊重大訊息管理，透過增進資訊透明度，以降低投資人之資訊不對稱情形。

第三，鼓勵新藥研發公司增加辦理法人說明會的頻率，並於法說會上充分說明公司相關財務業務概況、研發進度、產業現況及未來發展規規畫等資訊。

2.投資人教育宣導方面，透過辦理生技產業講座，持續加強投資人教育宣導。