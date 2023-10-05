TrendForce研究副總范博毓指出，第4季TV面板需求已開始持續減弱，品牌客戶也據此來要求面板開始跌價。不過就目前觀察，面板廠依然採取嚴控稼動率的方式，試圖讓價格持穩，盡可能減少跌價出現的可能性。因此目前10月份上旬的TV面板價格依然呈現全面持平。不過近期已觀察到部分代理商針對小尺寸電視面板開始有拋貨的壓力出現，是否會讓面板廠在小尺寸TV面板價格出現鬆動的可能，仍尚待觀察。

MNT品牌客戶在第2季及第3季明顯增加備貨，因此進入第4季後，MNT面板需求有開始減弱的跡象，面板價格也不若第3季時仍能維持小幅上漲的態勢，面板廠在MNT面板產品上大都仍是處於虧損狀態，目前預計10月份MNT面板價格將先轉為持平態勢。

NB品牌客戶在第2季至第3季增強備貨動能，不過，隨著進入第4季，加上終端實際需求仍不理想，因此品牌客戶修正面板需求的力道有放大的趨勢，面板廠也難以堅持過去幾個月推升面板價格上漲的想法，為了維繫客戶關係，確保客戶需求與訂單的穩定，目前預計10月份的NB面板價格也將先轉為持平。