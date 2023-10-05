根據FedWatch Tool統計，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議將利率維持在5.25%-5.5%的機率升至近八成，12月升息1至2碼機率則降自5成至35%左右。在進入升息尾聲之際，由於非投等債價格位處長期低檔區，投資組合中，建議可列入投資部位。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，今年美國有極大機率經濟呈現軟著陸，而且通膨增長率亦逐漸減低，具有高殖利率和成長主題的債券，例如，科技非投資等級債券將有相對投資價值。從價值面來看，科技相關非投資級債包括科技、媒體、寬頻網絡等產業，殖利率相較指數高，在產業基本面改善下，利差收斂幅度將會好於其他產業。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，非投資級企業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本。這些因素有助於降低信用風險，並提高非投資級債的吸引力。聯準會維持高利率的環境下，預計第四季非投等科技債券指數將表現良好，看好基本面穩健、低違約率支撐且與科技趨勢相關的科技非投資等級債券，預期第四季信用利差將有收斂空間。