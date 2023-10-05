就產能規劃方面，材料-KY絲束廠年設計總產能已分別於2023年3月及4月如期完成8,000噸及9,000噸擴增，擴增後年設計總產能為37,000噸；醋片廠已於2023年6月完成5,000噸醋片產能擴增，擴增後年設計總產能為35,000噸。另因應絲束需求與營運成長，預計2025年完成30,000噸的醋片產能擴增。

材料-KY除持續優化生產效率與擴大產能外，也往兩大策略方向佈局長期成長及鞏固競爭優勢，首先，把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料。再者，因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。

展望第四季，材料-KY表示，在貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序之情況下，絲束可望持續受惠；另外，材料-KY亦看好醋片在大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。