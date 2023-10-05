周四香港恆生綜合指數收盤升18.03點或0.10%，為17213.87點。國企股(H股)升0.1%，為5888點。科技指數漲0.1%，為3758點。

主要的科技股漲跌不一，阿里巴巴跌0.50%，騰訊小漲0.8%，京東升1%，小米跌逾1%。

汽車股升1.6%，為表現最好的板塊，零跑升8.3%，「蔚小理」都出現漲勢，比亞迪也升1.2%。

影視股也有漲勢；消息指出，大陸國慶假期的電影總票房表現佳，目前暫時突破23億人民幣。有參與上檔電影作品的阿里影業升1.8%。