受「十一」長假期影響，大陸期貨滬金指數暫停報價。不過，中國大陸黃金華北區一門店銷售人員表示，隨著國際金價大跌，國內用於投資使用的金條價格也已降至每克人民幣（下同）454.5元，較九月最高零售價格回落逾35元。

值得注意的是，上述銷售人員介紹，金價大跌的同時，不少消費者卻瘋狂抄底。這幾天每天店內銷售（投資金條）都在200克左右，而九月初每天50～100克。

國際金價高位震盪，大陸金價卻持續向上突破。第三季，國際與大陸金價一度出現背離，內外價差一度升至每克30元。

東證期貨宏觀策略首席分析師徐穎指出，大陸國內黃金價格相較於外盤黃金價格的溢價在8月下旬顯著增加，原因主要是在人民幣匯率不斷走低的背景下，國內對黃金的需求非常旺盛。

美泰樂貴金屬（蘇州）有限公司總經理陳標表示，其實節前國際黃金價格也不是那麼高，但是中國大陸金價一直維持高位，國內外價差較大。當然雙節假期倫敦金價跌幅比較大的，節後開盤後國內金價跌幅可能更大。目前金價還是與美元加息預期有關，實際上除了黃金，大宗普遍跌幅都比較大。

陳標表示，「節後銷售市場影響很難說，如果繼續跌會有較大負面影響，否則可能會有消費者逢低買入」。