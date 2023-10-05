2024總統大選，外界關注藍白合議題，近日也傳出「侯友宜當總統候選人，保證柯文哲當2年行政院長」的提議，引發討論。但前立委沈富雄認為這有分贓的問題，並提出「沈富雄版本」的9項提議，包括在總統府成立由副總統擔任主委的「國家永續委員會」，並由民眾黨出任相關的內閣部會首長，讓副總統不再是陽春副手。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，先指出「保證當行政院長2年」的說法，會有分贓之嫌，強調藍白合「侯柯配」是下架民進黨的唯一路徑、不二法門，迎娶的聘禮面子裡子要面面俱到，並提出幾項建議：

1. 總統府設「國家永續委員會」，副總統兼主任委員，其餘委員兼國策顧問。

2. 與上述永續對應的部會(如衛福部、勞動部、財政部等等)，由民眾黨出任部長。

3. 國會行使「閣揆同意權」，成為憲政慣例。

4. 政黨票若投民眾黨，國民黨應樂觀其成，甚至可以公開說「1比1配票」。

5. 視民眾黨為友軍與執政同盟，不口出惡言、不相譏，造勢場合作足面子給柯文哲。

6. 迅速成立「藍白合作小組」，磨合政見、動員規劃。

7. 加強內宣互補及內部制衡，正面較益，強調民眾黨賴以成長，國民黨藉此重生，合則兩立，振奮人心。

8. 六都要舉辦12場造勢活動，藍白合辦，格局、架勢、布置、旗幟、口號、音樂，一定要融合到一起，不分彼此，做到讓阿北會爽。

9. 不要空口堆疊善意，切勿大我虛無、小我成堆。

沈富雄指出，這些建議是不需要修憲，在總統府設立一個委員會，處理大家應該關心的「永續問題」，像是勞退負債好幾兆、健保瀕臨破產，醫護過勞、少子化等等，聘請全國最頂尖的專家來負責，不像現在的資政、國策顧問是酬庸性質，而是有功能性，由副總統兼任主委就不會是陽春副手，也能讓像是空殼的總統府有東西，與永續發展有關係的內閣部會，也交由民眾黨出任部會首長。

沈富雄向柯文哲喊話，一個永續問題都討論不完，成立委員會至少可以討論4到5個永續問題，而且是在柯的掌握之下，藉著這個委員會和相關的部會首長，柯文哲可以把自己做得轟轟烈烈，把民眾黨的聲望做的由小變大。

沈富雄提到，外界擔心藍白合會讓民眾黨消風，若藍白要合作，就要看做是一個黨，活動也都是「國民黨民眾黨聯合造勢晚會」，雙方的旗幟、音樂都要照顧到，讓柯文哲有面子。