中原大學迎接68周年校慶，除了將於10月14日舉行校慶運動會暨校友日活動外，也將邀在AI數位、量子科技及半導體產業具有重要影響力的人士在11至13日智庫周開講。同時也將頒授化工系校友王寧國名譽工學博士學位，他是首位榮獲國際半導體產業協會（SEMI）終身成就獎的科學家，對半導體產業貢獻卓著，不僅是中原之光，也是台灣之光。

中原大學表示，創校迄今校友人數逾14萬人，在科學界、工商業界、設計與人文社會各領域均有傑出成就，例如榮獲2023總統科學獎的土木系校友李文雄、榮獲文化部文協獎章的建築系校友張光民、獲頒僑委會全球傑出僑生校友獎的國貿系校友方俊能，以及領導企業有成的台塑公司董事長林健男、勤美集團董事長林廷芳等人。

順應時代變革，在全球永續發展脈絡下，中原大學自2022年起於校慶期間辦理「智庫周」講座，鼓勵中原人落實全人素養，與時代脈動共進。智庫周除開放中原師生校友報名現場參加，也會在中原大學校友服務中心臉書同步線上直播，歡迎各界參與。

2023智庫周10月11日首場活動邀請到NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟主講「AI與產業數位化」，她是中原大學企管系大學部及碩士班畢業校友，獲天下雜誌評選為台灣最有影響力的女性執行長之一，帶領NVIDIA榮獲經濟部110年全國商業總會金商獎-優良外商獎，擁有豐富的市場行銷和業務拓展經驗，將分享時下最熱門的AI產業應用議題。

10月12日由台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長、中原大學講座教授張慶瑞分享專題「量子科技引發的後牛頓哲學新思潮」。他是台灣量子運算界首屈一指的先驅者，他表示，量子電腦厲害之處是具有龐大的運算潛力，量子科技人才的培育也至關重要，他在中原大學貢獻專業與資源，全力培養量子科技人才。

此外，王寧國在半導體產業成就斐然，13日下午將獲頒中原大學名譽工學博士學位，並以「創新、商業化與業務拓展」為題分享其在業界奮戰多年的心路歷程，盼激發學弟妹創新思維與國際觀。他曾任美國應用材料公司全球執行副總裁及亞太區總裁、上海華虹集團執行長及附屬公司華虹NEC董事長、上海中芯國際集團總裁兼執行長等職務，也是美國史丹福大學大中華區企業創新科目顧問、中國科技部海外顧問。未來，中原大學也將借重其影響力，強化中原在半導體優勢重點領域發展。

中原大學校長李英明表示，中原大學在無財團奧援的環境下，擁有的堅實力量來自全球的廣大校友，中原校友的傑出表現，足以彰顯學校的教育成果，為中原的全人教育做出最好見證。歡迎校友在每年10月第2個星期六「校友日」返回母校共度校慶，也盼在校生學習傑出校友的智慧，進而傳承發揚成為「智庫」，實現中原「日不落大學」目標。