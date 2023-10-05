16：53東部海域規模4.7極淺層地震 最大震度2級 16:572023/10/05 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16:53台灣東部海域發生有感地震。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 16：53台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震。（氣象署） 中央氣象署地震報告指出，今（5）日16：53發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東方59.4公里，位於台灣東部海域，地震深度10公里。各地最大震度宜蘭2級，花蓮、新北、台東、南投1級。 3地國家級警報大響！北部人驚喊「比地震還恐怖」 一票人有共鳴 九二一晃倒淡水「幸福」 新北市府助補辦建物面積登記 10國際航空業踩線考察！花蓮深度遊大啖地方美食 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 921國家防災日前夕 許淑華親自示範地震防護3動作 20:122023/09/20 政治 裂縫深不見底...918大地震已1年 台東20戶仍住水泥修補災屋 19:092023/09/21 生活 國家級警報大響！21：21規模6.8地震 9縣市有感 21:262023/09/18 生活 紐西蘭南島遭規模6.2強震襲擊 07:252023/09/20 國際 北市防災僅70分 專家：面對復合性大災難將千瘡百孔 11:472023/09/21 生活 新北推「危險建築物580專案」 加速危險建物拆除重建 20:022023/09/21 生活 國家級警報遇「盲震」 震度1級嚇壞不少人 原因罕見 09:432023/09/19 生活 大陸首張深海3千米地質勘探圖 全長6米從淺到深呈現 12:012023/10/05 兩岸 進口蛋食安危機 蔡英文面對媒體「這麼做」 12:092023/09/21 政治 中橫台8線復建可行性仍卡關 盧秀燕籲中央比照南橫給經費 22:212023/09/20 生活 大直公寓陷落現場再度下沉 技師急籲「受損民宅能拆要快拆」 11:132023/09/21 社會 品觀點｜921國家防災日 高雄學校地震避難演練同步登場 22:212023/09/21 寶島 明天921國家防災日 蔡英文提醒聽到警報勿驚慌 17:572023/09/20 政治 921早上9點21分 全國高中同步做一件事 10:202023/09/20 生活 台東地震 台南卻發國家級警報 氣象署認：系統誤判 12:072023/09/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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