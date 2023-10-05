16：53台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震。（氣象署）
16：53台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震。（氣象署）

中央氣象署地震報告指出，今（5）日16：53發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東方59.4公里，位於台灣東部海域，地震深度10公里。各地最大震度宜蘭2級，花蓮、新北、台東、南投1級。

3地國家級警報大響！北部人驚喊「比地震還恐怖」 一票人有共鳴
九二一晃倒淡水「幸福」 新北市府助補辦建物面積登記
10國際航空業踩線考察！花蓮深度遊大啖地方美食
#地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模