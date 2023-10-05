桃園市衛生局查獲，新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司進口美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，涉及原產地標示不實。台北市衛生局今表示，桃園市公司供貨北市6家餐飲業，今日稽查確認，業者已無販售有問題肉品；新北市公司則供貨北市35家餐飲業，明天才會稽查完畢。

桃園市查獲新興冷凍食品有限公司及瑞騰國際股份有限公司，將進口美國豬肉分別製成火鍋肉片、重組肉片、豬梅肉捲後售出，外包裝產地卻不實標示為加拿大、英國。

台北市衛生局食品藥物科代理科長林夢蕙表示，新興冷凍食品有限公司供貨給北市6家餐飲業者，今日稽查後，6家業者目前已沒有在使用或販售有問題的肉品。

至於瑞騰國際股份有限公司總公司位在新北市，林夢蕙指出，該公司供貨給台北市35家餐飲業者，目前正派員稽查，預計明日查核完畢。

此外，台北市衛生局今年配合食藥署進行牛肉及豬肉專案稽查，主要透過業者提供的進貨單，確認超市、賣場、攤販及餐飲業販售或供應的牛肉與豬肉產地，是否有標示不符的情形。林夢蕙表示，截至今年9月為止，已查核近2000件，沒有發現有業者標示不實。