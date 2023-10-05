台北大巨蛋興建至今尚未完工，仍持續因為消防檢查未過關，而尚未取得使用執照。對此台北市長蔣萬安5日在議會表示，目前預計於10月下旬取得使用執照，之後就會開始請棒球隊、球員來現場實際試營運。不過台北市議員楊植斗則詢問，之後大巨蛋正式營運後，是否能進行政治相關活動？對此蔣萬安則表示，大巨蛋仍以體育賽事為主，現階段「不宜」舉辦政治活動，但會請體育局研究了解。

蔣萬安表示，大巨蛋目前計畫仍是預計在10月下旬左右取得使用執照，之後就會請棒球隊、球員到大巨蛋來試營運，預計今年底、12月左右能夠正式開幕。

國民黨台北市議員楊植斗質詢時，用前市長柯文哲兩度欲租借北流舉辦活動，卻因自己任內制定的「不能舉辦政治性活動」規範為例，認為柯文哲「活該、拿石頭砸自己的腳」，反問蔣萬安是否能允許大巨蛋能夠舉辦政治性活動？

楊植斗直言，當然大巨蛋還是要以體育賽事及演唱會類的藝文活動為主，但在沒有這些活動的空擋時，是否能讓政治活動來使用？甚至能要求提出政治活動申請的主辦方，多負擔20％的行政處理費用，用以提供市民所需。

體育局長王泓翔表示，大巨蛋屬於體育場館，使用目的以體育賽事為主，若臨時性用於其他活動，可以依照《台北市大型群聚活動自治條例》去做處理，這個部分當然有一定的彈性。

蔣萬安則表示，條例未限制不能用於政治相關活動，因此回歸條例，如何規範就如何處理。不過蔣仍強調，大巨蛋本質是體育場館，絕對還是以體育賽事為主，現階段「不宜」舉辦政治活動，不過議員有提出想法，後續會請體育局去了解研究。