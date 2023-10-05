高雄一度停電戶數高達1萬1993戶，台電高雄區處、鳳山區處動員逾300人、出動重機具，不眠不休進行電力修復。（台電提供）

高雄一度停電戶數高達1萬1993戶，台電高雄區處、鳳山區處動員逾300人、出動重機具，不眠不休進行電力修復。（台電提供）

小犬颱風侵襲，帶來強勁風勢，使得高雄一度停電戶數高達1萬1993戶，台電高雄區處、鳳山區處動員逾300人、出動重機具，不眠不休進行電力修復，截至今（5）日下午4時，仍有481戶停電，台電力拚今天全數完成復電。

台電指出，這次颱風為高雄帶來強風，並未帶來大雨，高雄曾停電戶數1萬1993戶，主要停電區域集中在彌陀、楠梓、鼓山、林園等地區，多數皆因樹竹壓線引起。

台電經動員高雄區處、鳳山區處總計293位工程人員、65位包商人員、91輛工程車、46輛吊臂車、55輛昇空車、11台全卡車、40台發電機、48台抽水機，及1台挖土機，持續全力搶修電力。

台電指出，小犬風勢強勁，造成許多條高低壓配電線跳脫，強勁風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，所幸兩區處在颱風來臨前，皆已針對山區持續加強樹修；至於台電鳳山區處也在昨天已安排人員、機具提前進駐那瑪夏、桃源等較偏遠山區。

此外，為增進搶修效率，兩區處與高市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民代及重要用戶建立聯絡管道與機制。台電表示，若有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。