北流、北藝從前台北市長柯文哲時代就留下爭議，台北市長蔣萬安5日赴議會備詢時，再度被問及本案。市議員曾獻瑩表示，相關賠償案經調解有法律效力，希望市府賠償以議會核定預算為限，另外他也提到希望未來社宅規畫要因應需求調整。蔣則回應，未來會逐步調整房型比例，滿足小家庭需求。

無黨籍台北市議員曾獻瑩指出，北市社宅房型比例恐無法因應未來小家庭需求，籲請市府未來調整。（蔡宗穎攝）

國民黨台北市議員秦慧珠指出，曾有冒名「蔣萬安」的臉書假帳號傳訊息給她，更想索要蔣萬安本人手機。（蔡宗穎攝）

曾獻瑩表示，有關北流、北藝賠償，經過調解產生法律效力，有強制執行效力，但是賠償卻不在議會通過的預算範圍內，他呼籲市府行政應以議會核定的預算違憲，即使是追加預算，仍應獲議會同意。他強調，這與藍白合無關，而是議會職責。

曾獻瑩指出，北市為鼓勵生育，提出二胎加籤抽社宅政策，不過目前1房、2房及3房房型比例為6：3：1，但是小孩長大後，房間需求會更高，目前社宅房型比例恐無法因應，即使加籤，也抽不到。

蔣萬安則回應，北市目前提供多元房型方案，讓小家庭加籤入住，雖然目前房型仍以1房最高，但未來會逐步調整房型比例，以滿足小家庭需求。

曾獻瑩提到，北市推動都更，但是12個行政區中，各行政區平均1個月僅舉辦0.7場都更說明會，希望市府在這方面加把勁。另外，他也提到，許多青年迷失網路中，因此他希望市府研擬政策，對是否讓中小學生帶手機到校，或是上學期間是否能使用加以規範。

而近期詐騙橫行，國民黨議員秦慧珠與曾獻瑩都提及此事，秦指出，她本人就曾遇過有人以「蔣萬安」為名開假帳號，試圖和他聯絡，更向她索要蔣萬安本人手機號碼。曾則指出，本期阻詐預算從去年同期4.89億提升為10億，值得稱許，但也希望提高銀行行員等阻詐人士的獎勵。

蔣萬安表示，他在每次市政會議都會掌握破獲的詐騙案，並要求警察局提出打擊方案，也曾親自表揚過幾名阻止民眾遭詐騙的銀行行員及超商店員，並承諾規畫提高阻詐獎勵。