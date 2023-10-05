今（5）日上午7時30分許，台北市文山區水源快速道路南往北發生自小客自撞護欄事故。（圖／警方提供）

今（5）日上午7時30分許，台北市文山區水源快速道路南往北發生自小客自撞護欄事故。（圖／警方提供）

今（5）日上午7時30分許，台北市文山區水源快速道路南往北發生自小客自撞護欄事故，警方獲報到場處理，1名楊姓男駕駛自小客不明原因撞擊護欄，導致車輛毀損，現場未有人員受傷；因適逢上班時段，事故就發生在水快轉基隆高架入口，嚴重影響交通，警方立即通知拖吊車到場排除，迅速恢復交通順暢。

文山第二分局呼籲駕駛人，開車上路務必保持警覺、事前檢查車輛狀況，下雨天應減速慢行，保護你我安全。