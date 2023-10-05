大陸國安部門今年5月突襲調查全球諮詢公司凱盛融英（Capvision Partners）位於大陸上海、北京、蘇州和深圳等地辦事處，設於上海的總部日前發文表示，公司已在中國政府有關部門指導下通過國家安全合規整改並完成驗收。

據《華爾街日報》報導，中國警方今年5月突擊搜查凱盛融英多個辦事處，指稱該公司違反國家安全法規，淪為替境外「刺探、收買、套取國家秘密和情報」的幫兇。凱盛融英週二晚間表示，已經修訂內部運營制度，以符合中國國家安全法律要求。

報導說中國對凱盛融英的整頓是今年的一系列對外資監管行動的一部份，這一系列的監管舉動讓許多外企非常緊張。中國國安部門突擊搜查美國盡職調查公司美思明智集團(Mintz Group)的辦事處，對美國諮詢公司貝恩公司(Bain & Co.)的員工進行了問話，實施嚴格的資料跨境法規。中共官方甚至禁止一些外企高管離開中國，包括美國風險諮詢公司德安華(Kroll)駐香港的一名高級管理人員，與日本投行野村(Nomura)的一名資深投資銀行家。

經濟學家警告說，企業在中國面臨的審視增加可能妨礙中國吸引外資。

凱盛融英的總部設在上海和紐約，為金融機構、投資者和其他客戶與提供行業情報的個人顧問牽線搭橋。這些顧問通常被視為各自領域的專家，他們的知識和個人見解可為他們帶來高達每小時1萬美元的諮詢費。該公司的客戶包括跨國銀行和資產管理公司。

在此前的突擊搜查中，警方就凱盛融英服務網路中的中國專家姓名詢問了該公司的中國員工。之後不久，凱盛融英成立了一個由3名高管組成的合規管理委員會，並承諾遵守中國法規。

凱盛融英週二表示，近幾個月以來，在政府部門的指導下，該公司已建立一套更加全面的合規制度。該公司已被中國政府告知，其整改符合政府的檢測標準和要求，未來該公司將積極維護中國的國家安全。

中國越來越多地發佈離境禁令也加劇了外國企業的擔憂，禁令的對象通常是協助調查的人員。中國的這種做法促使美國國務院建議人們重新考慮是否前往中國，因為存在被任意拘留的風險。中國駁斥了美國的警告，稱美國這樣做是出於政治動機。