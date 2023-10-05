9月海葵颱風、豪雨來襲，加上國際油價也上漲，主計總處今公布9月CPI年增率為2.93％，較8月2.53％還要高，如蔬菜、水果漲幅分別為9％、8.46％，官員表示，若這次小犬颱風的災損，較海葵及豪雨農作物災損14.3億元還嚴重，10月CPI就有再擴大的機會，甚至進一步破3％。

不過，外食費漲幅縮小、房租、服務費等漲幅都受到控制，核心CPI會持續下降，主計總處表示，9月核心CPI為2.48％，為近18個月新低，

由於9月CPI擴大，民眾擔心有二次通膨疑慮，官員表示，9月CPI擴大是受颱風影響，為短期因素，且核心持續下滑，因此，沒有二次通膨疑慮。

主計總處最新公布9月368 個查價項目群中，價格變動影響較大者包括番茄漲 61.69％、香蕉漲57.57％、苦瓜漲52.65％、 甘藍菜（高麗菜）漲47.43％、木瓜漲28.25％、番石榴（芭樂）漲25.10 ％，變動顯著排名多是蔬菜、水果類。

官員表示，蔬菜復耕生產約要3個星期，颱風對蔬果價格的影響，消費者現在有明顯感受；好消息是，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，9月平均年增3.57％，漲幅有趨緩，為19個月新低。