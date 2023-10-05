桃園市新興冷凍食品公司涉及將美豬標示為加拿大豬販售給下游餐廳。(圖為示範畫面非問題產品)南投縣衛生局提供

不只有巴西進口蛋標示產地台灣的「台巴混蛋」，還有「美加混肉」！南投縣政府政府衛生局4日晚間接獲通知，指稱縣內有2家下游餐廳使用標示不實的肉品，立刻前往稽查，可惜該批次的肉品早已經銷售一空。

南投縣衛生局發言人、衛生局副局長陳淑怡5日指出，桃園市政府衛生局與食藥署共同查獲新興冷凍食品有限公司，將進口豬肉原產地美國竟改標示為加拿大，涉違反《食品衛生管理法》標示不實，該局4日晚間接獲桃園市衛生局告知，轄內有2家餐廳向桃園進口肉商進貨需立即下架，該局立即派員前往稽查。

可惜桃園縣政府提供匡列的112年7月1日到8月20日區間的肉品，稽查人員前往2家餐廳時，冷凍庫內已經銷售一空，查無所獲；現場只見新興冷凍食品公司其他非區間內的其他豬肉片產品。

陳淑怡表示，當日該局稽查員現場稽查時，確認2家下游廠商確實有向新興冷凍食品有限公司進貨前腿肉捲（標示「原產地加拿大調理重組肉」），再於台灣切片之「豬火鍋肉片」包裝產品，但店內已無桃園市衛生局所指標示不實之製造日期之批次產品。

衛生局經查核後，已回復桃園市衛生局，說明南投縣2家下游餐廳已無案內產品，「問題美豬」產品恐怕早已經被烹調讓消費者吃下肚。