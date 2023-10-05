不只有巴西進口蛋標示產地台灣的「台巴混蛋」，還有「美加混肉」！南投縣政府政府衛生局4日晚間接獲通知，指稱縣內有2家下游餐廳使用標示不實的肉品，立刻前往稽查，可惜該批次的肉品早已經銷售一空。
南投縣衛生局發言人、衛生局副局長陳淑怡5日指出，桃園市政府衛生局與食藥署共同查獲新興冷凍食品有限公司，將進口豬肉原產地美國竟改標示為加拿大，涉違反《食品衛生管理法》標示不實，該局4日晚間接獲桃園市衛生局告知，轄內有2家餐廳向桃園進口肉商進貨需立即下架，該局立即派員前往稽查。
可惜桃園縣政府提供匡列的112年7月1日到8月20日區間的肉品，稽查人員前往2家餐廳時，冷凍庫內已經銷售一空，查無所獲；現場只見新興冷凍食品公司其他非區間內的其他豬肉片產品。
陳淑怡表示，當日該局稽查員現場稽查時，確認2家下游廠商確實有向新興冷凍食品有限公司進貨前腿肉捲（標示「原產地加拿大調理重組肉」），再於台灣切片之「豬火鍋肉片」包裝產品，但店內已無桃園市衛生局所指標示不實之製造日期之批次產品。
衛生局經查核後，已回復桃園市衛生局，說明南投縣2家下游餐廳已無案內產品，「問題美豬」產品恐怕早已經被烹調讓消費者吃下肚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。