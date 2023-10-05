大陸秋糧收穫已過三成，青海烏蘭千畝藜麥即將進入採收期 。（大陸央視）

大陸秋糧收穫已過三成，山東昌邑全環節深耕鹽鹼地玉米，即將收穫 。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端5日報導，大陸農業農村部最新農情調度顯示，目前大陸秋糧收穫已經過三成，受近期華西等地持續陰雨影響，進度同比略慢。其中，中稻收穫過四成，玉米收穫過三成，大豆收穫過兩成。黑龍江鶴崗370多萬畝水稻迎來大面積收割；新疆伊犁刷新大陸全國玉米高產三項紀錄；山東昌邑全環節深耕鹽鹼地玉米，即將收穫；青海烏蘭千畝藜麥即將進入採收期；湖南益陽11.4萬畝中稻陸續開鐮。

這兩天，黑龍江省鶴崗市的370多萬畝水稻迎來大面積收割。今年當地加快推廣優質高效品種，其中推廣高蛋白食用大豆95萬畝以上，高產優質水稻品種78萬畝以上，良種覆蓋率超過了98％。

黑龍江省鶴崗市綏濱縣忠仁鎮福太村種糧大戶於運波說：「我家種了500多畝水稻，今年現在正在收穫中，產量比去年一坰地增加半噸。」

在新疆伊犁，近日來自大陸全國7位國家玉米產業技術體系專家，對察布查爾錫伯自治縣、伊寧縣等地的玉米高產創建田進行實收實測，據測產，伊寧縣喀什鎮760畝玉米高產示範田畝均產量1545.94公斤；察布查爾縣種羊場1439畝玉米高產示範田畝均產量1427.66公斤；察布查爾縣闊洪奇鄉11260畝玉米高產示範田畝均產量1300.67公斤。

中國農科院研究員李少昆稱，目前的結果，萬畝水準、千畝水準、百畝水準，均創了大陸全國最高產的紀錄。

在山東濰坊昌邑，黃綠交織出豐收畫卷，80.45萬畝優質玉米長勢喜人，預計今年的總產量將達到42.23萬噸。在柳疃鎮的青阜農業綜合體，經過改造的兩萬多畝鹽鹼地玉米即將成熟，這裡對糧食生產種、管、收、儲的全環節深耕，讓鹽鹼地變成了「新糧倉」。

山東昌邑青阜農業綜合體孫廣洲說：今年畝產1400斤沒有問題，鹽鹼地今年又是個豐收年。

在青海省烏蘭縣的田野裡，顏色各異的藜麥即將進入採收期。烏蘭縣地處柴達木盆地腹地，平均海拔超過3000米，日照充足，藜麥種植生長條件優越。在烏蘭縣的千畝藜麥良種繁育田裡，培育種植了700多個藜麥品種，顏色各不相同。

青海省三江沃土生態農業科技有限公司負責人李迎春稱：「我們通過良種優選優育方式，培育出優質抗逆性強的藜麥品種，這些品種具有產量高、品質好、適應高原氣候的特點。目前，我們已經成功培育出了8個藜麥新品種。」

湖南省益陽市赫山區的11.4萬畝中稻陸續開鐮，今年當地通過大力推廣水稻種植全程社會化服務，提高農業機械化水準。在碧雲峰村，3台大型收割機每十分鐘就可以收割完一畝地，讓農戶們省心省力。