步入秋天後，隨著天氣轉涼、晝短夜長，許多人總會突然陷入憂鬱情緒，命理專家艾菲爾老師點名4星座在秋分（9／23）後到立冬（11/8）前，除了時常感到萎靡不振、提不起勁之外，身體健康也可能連帶受到影響，務必多加注意身心問題；身邊若有朋友上榜，也不妨多多關心對方。

▍第4名、巨蟹座

月亮和海王星的合月可能對巨蟹座的情緒和內在感受產生一定的影響，使情緒波動較大，對胃部和消化系統的健康帶來不適，因此巨蟹需要特別注意飲食習慣，嘗試保持情緒穩定。此外，適度的運動和放鬆有助於巨蟹維持身體和情緒的平衡；定期的健康檢查和保持規律的生活作息也是維護健康的重要步驟。

儘管可能會面臨一些微恙，但巨蟹可以透過注意健康方面的細節以及情緒狀態，保持身心平衡，並採取積極的方法來應對挑戰。

▍第3名、處女座

木星合月的星象可能會增加處女座的壓力感，導致情緒和身體健康方面出現問題，尤其是肝臟和腸胃的健康。由於壓力的增加可能會出現腸胃不適或消化問題，因此處女需要特別留意飲食習慣，避免過度消化或不健康的飲食。此外，減輕壓力和放鬆身心也非常重要，不妨嘗試一些放鬆技巧，如冥想、瑜珈或深呼吸練習，以幫助緩解緊張情緒；定期的運動和良好的生活習慣也是維持健康的關鍵。

儘管可能會面臨一些健康問題，但透過積極的生活方式和關注健康細節，處女座可以安然度過這段期間，並保持身體的健康。

▍第2名、天秤座

獵戶座流星雨高峰期可能會對天秤座的健康產生一些影響，尤其是睡眠品質下降，建議透過放鬆的方法，像是藉由冥想、聽輕音樂來幫助入睡和保持深度睡眠。此外，獵戶座流星雨可能會對腰部和腎臟產生些微影響，天秤可以透過攝取充足的水分和避免過度用力來減輕影響；另外，定期的伸展運動也有助於保持腰部的靈活性和減少不適感。

儘管可能會面臨一些健康微恙，但透過專注地睡眠和採取相應的預防措施，天秤可以安然度過這個時期，保持身體的健康。

▍第一名、雙魚座

海王星合月可能對雙魚座的整體健康狀態產生一些影響，尤其是雙魚情感豐富、天生敏感，容易感到疲憊和迷惑，這段時間要特別注意免疫系統的健康，因為情緒的波動可能會影響免疫系統，建議採取一些放鬆的方法，如冥想、瑜伽或身體按摩，以減輕情緒上的壓力。

另外，雙魚的星座代表是魚，足部健康也需要特別注意，像是穿著舒適的鞋子，或是經常進行足部按摩和保持足部的清潔衛生，都有助於減少足部問題。