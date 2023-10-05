台北市長蔣萬安今(5日)赴議會施政報告，民進黨台北市議員王世堅送上鍋子和米表示，蔣萬安為開發社子島，應要求相關局處進駐社子島埋鍋造飯，以宣示市府決心，重拾市民信心。國民黨台北市議員游淑慧則喊話，應找內政部長林右昌一起埋鍋造飯，面對面溝通。游淑慧還爆料，有內政部朋友私下跟她說：今年別想核定通過。因為上面認為若今年通過，會讓柯文哲大加分、蔣萬安小加分。直批蔡政府簡直怠惰自私傲慢。

「人去牌留，秀完就走！」南士林、大同立委參選人游淑慧今(5日)發文提到，今天蔣萬安市長施政報告質詢。王世堅議員一樣送禮老招，送了鍋和米，要求蔣萬安市長去社子島長住、埋鍋造飯。有其他議員開玩笑要老王大哥等一下在議會埋鍋造飯、多留半小時，聽完市長施政報告。「……但果然還是人去牌留，秀完就走！」她建議，乾脆王世堅、蔣萬安和她自己，一起邀請內政部長林右昌到社子島，感受社子島的生活環境。

游淑慧指出，社子島開發計畫在內政部已經卡關兩年多，用各種怪異理由要求北市府補件改件。內政部朋友私下跟她說：今年別想核定通過。因為上面認為如果今年通過，會讓柯文哲大加分、蔣萬安小加分。

游淑慧傻眼直批，難怪蔣萬安市長從6月多就開始約見林右昌部長，卻一直都被無視不理，「簡直怠惰自私傲慢！」

游淑慧強調，北市府不斷邀約林右昌，但林十分大牌，從6月約到10月都沒約成，只有2原因，不是看不起台北市，不然就是內政部或民進黨根本不想動社子島，不希望在蔣萬安任內順利開始動工和完工。她狠酸，社子島相關開發案進度卡在中央，希望林右昌面對面講清楚，欠什麼資料會3年補不完，難道是北市和中央語言不通？還是中央刻意刁難？