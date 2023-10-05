日本國防大臣木原稔（Minoru Kihara）本週三（4）表示，為因應亞洲地區不斷增加的安全挑戰，東京調整了原先的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）採購計畫，提前從採購舊型的飛彈，以期在短時間能增強日本的戰力，其餘的計畫不變，仍會繼續購買新型飛彈。

Japan will start procuring Tomahawk cruise missiles from the US in fiscal year 2025, a year earlier than initially planned. The US is speeding up the construction of a "Tomahawk missile encirclement circle" targeting China. Countries like Japan and Australia will undoubtedly face… pic.twitter.com/BxtZ6XJo9e — Global Times (@globaltimesnews) October 5, 2023

木原稔先前在華盛頓與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的會晤中發表了這一言論。為了準備獲得反擊能力，如果必要的話，可以瞄準敵方基地，日本打算購置400枚戰斧巡弋飛彈，其打擊範圍約為1,600公里。

當時2位國防部長「共同知悉」戰斧Block-4型飛彈的相關採購，會在2025財政年開始，但由於仍需經過美國國會批准，因此他們並未正式稱之為協議。

原本日本計劃在2026年和2027年購買最新型的戰斧Block-5飛彈，並部署在海上自衛隊的神盾艦上。根據修改後的計劃，將在2025財年至2027財年之間，優先購置約200枚舊版本的戰斧飛彈，其餘飛彈將按原計畫交付。

木原稔強調，這一調整將迅速增強日本的國防能力，日本政府已在2023財年預算中為飛彈採購分配了2113億日元（約新台幣458億元）。由於正在購置的飛彈中有相當一部分是較舊版本的，這一調整預計將降低整體採購成本。