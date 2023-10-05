2023年諾貝爾文學獎即將在今（5）日晚間揭曉，這個獎項每年都備受關注，國外博彩業者也紛紛推出賭盤，猜測可能的獲獎者。不過今年稍有不同，在強敵環伺下，以作品晦澀著稱的中國大陸作家殘雪竟意外成為黑馬，賭盤呼聲最高；至於從2006年起就被視為大熱門、卻連續「陪跑」17年的村上春樹則緊追在後，獲獎機率屈居第2。

根據《衛報》引述英國立博（Ladbrokes）博彩公司公關經理阿帕蒂（Alex Apati），賭盤顯示有愈來愈多人看好殘雪奪下今年的諾貝爾文學獎，以1賠8的賠率穩坐榜首。

現年70歲的殘雪本名鄧小華，原名鄧則梅，被譽為中國先鋒派文學的代表人物，作品以反映社會現實、剖析人性著稱，2019年出版的長篇小說《赤腳醫生》把她推向諾貝爾委員會的目光。已離世的瑞典漢學家馬悅然稱她是「中國的卡夫卡」。

位居第2的則是日本作家村上春樹，賠率為1賠12。村上年年登榜，最被看好的一次是2013年，以1賠3的賠率成為賭盤大熱門，不過最終卻由加拿大女作家孟若（Alice Munro）勝出獲獎。

排在村上春樹之後的還有84歲的澳洲作家莫南（Gerald Murnane）、69歲的匈牙利小說家卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai），以1賠14並列第3。

其他1賠16上榜者也都是當今最有才華的文學家，包括去年遇刺的印裔英籍作家魯西迪（Salman Rushdie）、普丁批評者烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、美國作家品瓊（Thomas Pynchon）等人，最有名的應屬加拿大作家愛特伍（Margaret Atwood），她的作品《使女的故事》曾翻拍成影集，並獲得金球獎肯定。

文章來源：Chinese author Can Xue favourite to win 2023 Nobel prize in literature
文章來源：Who will win this year's Nobel Prize in Literature?

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