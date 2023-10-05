2023年諾貝爾文學獎即將在今（5）日晚間揭曉，這個獎項每年都備受關注，國外博彩業者也紛紛推出賭盤，猜測可能的獲獎者。不過今年稍有不同，在強敵環伺下，以作品晦澀著稱的中國大陸作家殘雪竟意外成為黑馬，賭盤呼聲最高；至於從2006年起就被視為大熱門、卻連續「陪跑」17年的村上春樹則緊追在後，獲獎機率屈居第2。

根據《衛報》引述英國立博（Ladbrokes）博彩公司公關經理阿帕蒂（Alex Apati），賭盤顯示有愈來愈多人看好殘雪奪下今年的諾貝爾文學獎，以1賠8的賠率穩坐榜首。

Can Xue: The Chinese author who could win a Nobel prize https://t.co/d2azioohMZ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 5, 2023

現年70歲的殘雪本名鄧小華，原名鄧則梅，被譽為中國先鋒派文學的代表人物，作品以反映社會現實、剖析人性著稱，2019年出版的長篇小說《赤腳醫生》把她推向諾貝爾委員會的目光。已離世的瑞典漢學家馬悅然稱她是「中國的卡夫卡」。

位居第2的則是日本作家村上春樹，賠率為1賠12。村上年年登榜，最被看好的一次是2013年，以1賠3的賠率成為賭盤大熱門，不過最終卻由加拿大女作家孟若（Alice Munro）勝出獲獎。

排在村上春樹之後的還有84歲的澳洲作家莫南（Gerald Murnane）、69歲的匈牙利小說家卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai），以1賠14並列第3。

其他1賠16上榜者也都是當今最有才華的文學家，包括去年遇刺的印裔英籍作家魯西迪（Salman Rushdie）、普丁批評者烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、美國作家品瓊（Thomas Pynchon）等人，最有名的應屬加拿大作家愛特伍（Margaret Atwood），她的作品《使女的故事》曾翻拍成影集，並獲得金球獎肯定。