近年來金融保險業詐騙案件猖獗，手法日趨國際化、組織化、智慧化及科技化，近期有案例是詐騙集團勸誘保戶將保單解約或辦理保單借款後，再進一步詐取款項，讓保戶喪失原本應有的保障。

經過多次密切的討論後，達成簽署合作備忘錄共識，希望未來在公私協力的基礎上，透過異常交易通報、情資分享、教育訓練、宣導活動等方式，攜手打擊保險詐騙犯罪，守護國人生命財產安全，重新建立人與人之間的交易信任。

黃明昭表示，本署刑事局為持續強力打擊詐欺案件，今天與壽險公會簽署合作備忘錄，期望以異常交易通報、情資分享、教育訓練及宣導活動等四大面向，及時將有潛在犯罪事件或可能遭受詐騙的保戶，提供給警方進行查處及防範；亦協助提供最新詐騙手法及案例資源，與壽險公會共同宣導最新反詐騙資訊。

陳慧遊指出，互信是社會和諧運作的基礎，社會運作有互信才會有互利，公會與各會員公司將會持續精進防詐措施，善盡企業社會責任並落實金管會公平待客及友善服務的政策，強化數位經濟的安全措施。