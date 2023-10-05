諾貝爾文學獎得主5日在瑞典斯德哥爾摩揭曉。

2023年諾獎文學桂冠得主揭曉！瑞典學院於台灣時間周四（5日）晚間7時在斯德哥爾摩宣布，挪威作家佛斯（Jon Fosse）獲評為本屆諾貝爾文學獎得獎人，表彰其創新戲劇和散文，為難以言喻的事物發聲。

Jon Fosse – awarded the 2023 #NobelPrize in Literature – has much in common with his great precursor in Norwegian Nynorsk literature Tarjei Vesaas. Fosse combines strong local ties, both linguistic and geographic, with modernist artistic techniques. He includes in his… pic.twitter.com/FkoP8j737R — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

歐洲新聞台（EuroNews）4日報導，創設諾貝爾獎的瑞典富翁諾貝爾（Alfred Nobel）最初定下的給獎指南，文學獎得主均以「在文學領域朝理想主義傾向創造最傑出作品」獲得表彰。2023年得主在中歐時間5日下午1時由瑞典學院（Swedish Acadamy）於斯德哥爾摩公布，本屆得獎人可獲獎金1100萬元瑞典克朗（將近100萬美元）。

去年文學獎得獎人是法國作家艾諾（Annie Ernaux），以「懷抱勇氣與冷靜的敏銳觸角，揭開個人回憶的根源、疏離感與集體制約」而獲得諾獎桂冠。她最著名的作品是回憶錄《歲月》（Les Années）。

今年國外賭盤把中國女作家殘雪（本名鄧小華）、日本作家村上春樹、澳洲作家莫南（Gerald Murnane）、匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）、美國作家品瓊（Thomas Pynchon）、俄羅斯女作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、加拿大女作家愛特伍（Margaret Atwood）、挪威作家佛斯（Jon Fosse）等文人均列為熱門人選。不過，最後出線的是佛斯（Jon Fosse），村上春樹再成殘念陪榜人。

諾貝爾文學獎1901年起開始頒發，至今年（2023）頒獎116次，總共120人獲獎，其中4次為2人共享。歷屆最年輕得獎人是1907年得主吉卜齡（Rudyard Kipling），時年41歲；最年長得獎人是2007年得主萊辛（Doris Lessing），當時以88歲。首開女性得獎紀錄的是1909年得主、瑞典作家拉格洛芙（Selma Lagerlöf）。

史上曾有2名文學獎得主並未領獎。前蘇聯1958年強迫《齊瓦哥醫生》作者巴斯特納克（Boris Pasternak）拒領。1964年得主、法國作家沙特（Jean-Paul Sartre）以拒絕任何官方榮譽為由敬謝不敏。

今年諾貝爾獎已揭曉生醫、物理學、化學3座獎項，文學獎得主5日公布後，周五（6日）於挪威奧斯陸發布和平獎得主，下周一（9日）經濟學獎再由瑞典皇家科學院於斯德哥爾摩揭曉得獎人。