2023年諾獎文學桂冠得主揭曉！瑞典學院於台灣時間周四（5日）晚間7時在斯德哥爾摩宣布，挪威作家佛斯（Jon Fosse）獲評為本屆諾貝爾文學獎得獎人，表彰其創新戲劇和散文，為難以言喻的事物發聲。
歐洲新聞台（EuroNews）4日報導，創設諾貝爾獎的瑞典富翁諾貝爾（Alfred Nobel）最初定下的給獎指南，文學獎得主均以「在文學領域朝理想主義傾向創造最傑出作品」獲得表彰。2023年得主在中歐時間5日下午1時由瑞典學院（Swedish Acadamy）於斯德哥爾摩公布，本屆得獎人可獲獎金1100萬元瑞典克朗（將近100萬美元）。
去年文學獎得獎人是法國作家艾諾（Annie Ernaux），以「懷抱勇氣與冷靜的敏銳觸角，揭開個人回憶的根源、疏離感與集體制約」而獲得諾獎桂冠。她最著名的作品是回憶錄《歲月》（Les Années）。
今年國外賭盤把中國女作家殘雪（本名鄧小華）、日本作家村上春樹、澳洲作家莫南（Gerald Murnane）、匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）、美國作家品瓊（Thomas Pynchon）、俄羅斯女作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、加拿大女作家愛特伍（Margaret Atwood）、挪威作家佛斯（Jon Fosse）等文人均列為熱門人選。不過，最後出線的是佛斯（Jon Fosse），村上春樹再成殘念陪榜人。
諾貝爾文學獎1901年起開始頒發，至今年（2023）頒獎116次，總共120人獲獎，其中4次為2人共享。歷屆最年輕得獎人是1907年得主吉卜齡（Rudyard Kipling），時年41歲；最年長得獎人是2007年得主萊辛（Doris Lessing），當時以88歲。首開女性得獎紀錄的是1909年得主、瑞典作家拉格洛芙（Selma Lagerlöf）。
史上曾有2名文學獎得主並未領獎。前蘇聯1958年強迫《齊瓦哥醫生》作者巴斯特納克（Boris Pasternak）拒領。1964年得主、法國作家沙特（Jean-Paul Sartre）以拒絕任何官方榮譽為由敬謝不敏。
今年諾貝爾獎已揭曉生醫、物理學、化學3座獎項，文學獎得主5日公布後，周五（6日）於挪威奧斯陸發布和平獎得主，下周一（9日）經濟學獎再由瑞典皇家科學院於斯德哥爾摩揭曉得獎人。
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