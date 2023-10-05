新學期已經開始，陸生來台研修數量較上學期明顯增加。據海基會，今年9月，大陸研修生來台人數有約1700位，預計停留至明年1月。海基會表示，對於青年同學之間的自然互動、深入交流，樂觀其成。

海基會表示，從民國100年首屆陸生來台開始，我方歡迎陸生來台就學的立場從未改變。109年大陸爆發新冠肺炎疫情之後，當年4月9日，大陸教育部宣布暫停當年度陸生來台就讀。目前在台求學陸生（學位生，約2000人左右）主要以研究所（碩士、博士）為主，也有少數大學部陸生尚未畢業。

海基會指出，今年2月，有300餘位因疫情中斷3年的大陸研修生恢復來台，在台灣30所大學共同學習、體驗台灣生活；今年9月，大陸研修生來台人數大幅成長，約1700位研修生預計停留至明年1月。海基會對於青年同學之間的自然互動、深入交流，樂觀其成。

海基會提及，該會除經常透過各種管道關心陸生學習與生活情形，提供日常所需的實用資訊，亦親赴各校拜訪陸生輔導部門（109年迄今共計69場，包括9月25日董事長李大維率海基會人員參訪國立金門大學），了解其面對的相關問題，俾及時向主管機關反應、協助尋求解決。

此外，海基會賡續常態性舉辦台灣各地參訪活動（109年迄今年7月共計14場、474人次參加），讓陸生在校園學習之餘，也能親自體驗台灣各地風土民情，增進對於台灣文化的理解，多年來建立良好口碑，陸生迴響熱烈。海基會也透過相關群組與陸生保持聯繫與互動，並結合海基會官網，公告獎學金、實習等相關資訊，為各校陸生提供跨校、跨地區的交流平台，促進陸生之間的交流。