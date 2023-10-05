台股高股息ETF今年來人氣火熱，投資人「錢」進趨勢不變，帶動業者發行「月月配」ETF旋風。台新台灣永續高息中小型ETF將於10月16日開募。

台新投信總經理葉柱均表示，在過去5年，台灣ETF市場飛速成長，今年上半年台灣ETF市場的整體規模攀升至3.06兆，成長幅度高達近3成，規模大增近7,000億。

葉柱均指出，目前台股ETF多數以大型股為主，台新投信「走出不一樣的路」，推出台新台灣永續高息中小型ETF基金（00936），為國內首檔結合永續、高息、中小等三大優勢的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成長爆發力，可大幅發揮資產配置效益，同時，採月配息機制，讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負，每股發行價格15元。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，00936追蹤「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，該指數運用「國立台北大學商學院企業永續發展研究中心」所產製之「台灣永續評鑑」結果，再依照股利率指標，擇優選取30檔成分股，並設有個股權重上限與刪除爭議性產業，以表彰具ESG績效與高股息之中小型股票。

此外，台新台灣永續高息中小型ETF基金採月配息機制，可望降低被收取二代健保機率，因現行二代健保課徵門檻為每筆達2萬元即收取，相較於年配或季配，月配可望減少被收取機會。

黃鈺民表示，台灣指數公司特選台灣上市上櫃中小型股指數的選股邏輯側重中、小型且具高股息特色之股票，指數回測績效明顯優於大盤。

根據統計，以投資一年來看，永續高息中小型指數回測報酬率近7成，為加權指數及大型股（台灣50指數）的2倍以上；以投資3年來看，永續高息中小型指數回測報酬率高達117％，約為加權指數及大型股的2倍及3倍左右；以投資五年來看，永續高息中小型指數回測報酬率高達145％，較加權指數及大型股報酬率大幅高出1倍左右。

葉柱均也說，觀察台股ETF，目前不管是什麼類型，成分股仍集中在權值股，台新希望推出首檔可以「具互補性」的台股ETF，選擇中小型股，先排除臺灣50，也就是前50大先排除，而以市值來看，台灣50市值都在2,000億以上，而2,000億以下，則是定義為中小型股，將是00936主要成分股。

主要著眼於國內中小企業具競爭優勢，整體來看，00936有三大優勢，第一是報酬率不差、優於大盤，第二是投資人重視的股利率也優於大盤，第三是加入永續篩選，波動度也相較小於大盤。

00936追蹤指數前十大成分股，包括聚陽、啟碁、中美晶、東陽、京元電子、群光、豐泰、台勝科、瑞儀、甄鼎-KY。