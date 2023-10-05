大陸上游新聞5日報導，近日多名遊客發布圖片視訊稱，四川阿壩州臥龍國家級自然保護區鄧生溝內，有遊客溺水身亡，引發關注。臥龍國家級自然保護區管理局相關工作人員5日證實，近期確有女遊客在鄧生溝內落水身亡，目前已採取臨時管制，無法進入。

上游新聞報導，遊客艾女士（化名）10月3日發布圖片稱，當天下午2點左右，在鄧生溝徒步，有人照相時踩滑掉落水裡，水流非常湍急。「是站在石頭上照相，踩滑了掉下去。聽到落水者兒子哭著給家裡人打電話說的。」她受訪時表示，落水者是位女遊客，事情發生後，警方、消防等都在展開救援。多位遊客表示，該女遊客已被找到，不過已經去世。

有遊客介紹，鄧生溝非常漂亮，不少人前往都會打卡拍照，但不建議靠近水邊，因為水流湍急，且非常冰冷。近期，除了該女遊客溺水身亡，還有遊客走失，所幸被尋回。

上游新聞報導，5日聯繫上臥龍國家級自然保護區管理局，相關工作人員證實，近期確有女遊客在鄧生溝內落水身亡；目前，鄧生溝已採取臨時管制，無法進入。

工作人員還稱，鄧生溝非景區，屬於生態體驗中心，此前可免費進入，裡面有工作人員引導，也有相關提示提醒。遊客如果按照相關提示做好安全防護，時刻將安全意識放在首位，是不存在安全問題的。但是溝內水流湍急，遊客如果非要到水邊去，遇上石頭滑，滑落到水裡就會非常危險。

對此，汶川縣文化體育和旅遊局工作人員表示，近期，鄧生溝確有事故發生，具體情況須等官方通報，不建議遊客近期前往鄧生溝遊玩。