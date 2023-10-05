砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）9月營收13.82億元，月減1.51％、年增16.56％，第三季營收達41.65億元，季增5.61％，大致符合公司先前法說會季增低個位數百分比的預期。公司指出，美系拉貨動能持續，陸系急單也有增加，後續大陸經濟在刺激措施下若能逐漸復甦，則對業績也有正面助益。

受惠美系客戶新機發表，拉貨動能自第二季延續至第三季，且陸系客戶拉貨動能較第二季加大，穩懋9月營收雖較前月小幅回檔1.51％，然單月營收已連三個月優於去年同期，大致符合公司預期。穩懋第三季以手機PA為主要成長動能，而Wi-Fi PA則因新機發表的備貨高峰已過，預估占比將不如前季。

穩懋第三季營收達41.65億元，是繼去年第二季以來，單季營收首度重返40億元之上，並優於第二季的39.44億元，今年來累計營收也正式突破百億元大關、達109.68億元，雖仍較去年同期衰退25.9％，然已較年初的54.67％大幅收斂，顯示營運動能已緩步回溫。

展望第四季，穩懋指出，目前尚未完全明朗，但有鑑於大陸在刺激措施助攻下，多項經濟數據已明顯好轉，若後市持續正向發展，公司也看好終端消費需求復甦帶動業績走穩。目前客戶備貨需求逐漸轉強，但仍以急單定義的主因，是公司仍須留意訂單的回流是與終端或個別客戶有關，未來是否有延續力道也須謹慎觀察。