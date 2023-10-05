馮翊綱和團員演出橋段。（相聲瓦舍提供）

《包黑子壞壞》劇情圍繞著包青天奇案展開。（相聲瓦舍提供）

「相聲瓦舍」團長馮翊綱新創作的相聲《包黑子壞壞》即將在PLAYground空總劇場上演，團長馮翊綱更提到自己從小在眷村長大，曾被中正堂的軍事氛圍所感染，這次在這個場地上演出，對他而言具有非凡的意義。

《包黑子壞壞》劇情圍繞著包青天「烏盆記」、「貍貓換太子」、「紫河車」等家喻戶曉的奇案展開，以全新的方式詮釋這些經典案件，注入現代元素和時事議題。馮翊綱透露連包青天膾炙人口的主題曲「開封有個包青天，鐵面無私辨忠奸。」他成功取得了授權，最新的詮釋版本也只有在 《包黑子壞壞》聽得到。

馮翊綱提到台灣是個諸天神佛的地方，疫情期間很常去廟宇走動，也創作了很多媽祖、土地公等神明的段子，包公剛正不阿的形象更是深植人心，這次便將包公的段子集合起來，每天的段子都會根據當前熱門話題進行調整，確保觀眾每次觀賞都能感受到新鮮有趣，能有不同的驚喜。

馮翊綱親自率領時一修、韋以丞、御天十兵衛和巫明如等成員一同演出， 在默契十足的生動表演下，讓全劇充滿著無法想像的驚奇與快感，現場更首度開放飲食，提供黑包子給每一位進場的觀眾，讓觀眾可以邊看包黑子吃黑包子。

《包黑子壞壞》演出期間為將於10月6日至11月5日，於空總劇場演出。