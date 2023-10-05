王燦日前推出首張國語EP《Hola》。（亞凰國際娛樂提供）

王燦首張國語EP《Hola》成績大放異彩，勇奪三週博客來週榜冠軍，以及飛碟和中廣兩大電台冠軍，堪稱樂壇新生代「七連霸」，王燦得知好消息感動說：「看到這樣的成績，心情就像是記憶中收到父親送我的第一個禮物、經典歌曲卡帶一樣開心！」表示要將此佳績獻給天上的父親。

王燦進入演藝圈以來，許多作品都拿下不錯收視率，然而這次是以個人音樂作品闖出佳績，更令他興奮不已：「深深感受到粉絲的愛護和支持，除了要答謝不離不棄的粉絲，同時也要謝謝第一次合作的音樂夥伴們。」王燦趁勝追擊，接力宣傳第二波主打歌〈跟世界和好〉，同時亦搭上他主演的公益微電影《覺醒》主題曲，而公益電影《覺醒》也將於11月底面世。

〈跟世界和好〉由李吳兄弟為王燦參與拍攝的第三部公益電影《覺醒》量身打造，王燦多年來持續投入公益活動，以實際行動走遍台灣，與需要幫助的人面對面接觸。《覺醒》劇情描述一位大學教授酒駕撞人後真正悔悟、修正自己的傲慢，負起責任，出獄後與家人親友重新建立關係，並與有類似經歷的人分享自己的故事，以實際的善行「跟世界和好」，王燦挑大樑飾演這位大學教授，並演唱主題曲〈跟世界和好〉，持續散發正能量，希望帶給社會長期正面的影響。