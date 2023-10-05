前總統馬英九日前痛批蔡政府將中華民國國慶日的英文改成「Taiwan National Day」不負責任，拒絕出席今年的國慶大會，外界也關注馬英九的國慶行程。台北市長蔣萬安今(5日)在議會備詢時透露，昨日最新回應，「馬英九將會參加新北市長侯友宜在新北市主持的升旗以及國慶活動。」

蔣萬安下午赴台北市議會施政報告並備詢，國民黨台北市議員秦慧珠詢問，是否會邀請馬英九參加北市的國慶日升旗典禮，蔣萬安回應，「我已經有邀請馬總統，目前我們得到的訊息是，馬總統會去參加新北市侯市長主持的升旗以及國慶活動」。

秦慧珠則追問所以馬英九不會來台北市？蔣萬安也補充，「昨(4)日最新得到的回應是，時間上可能來不及，因為同意時間馬英九人在新北」。

台北市長蔣萬安(右)今在市議會接受議員秦慧珠(左)質詢。(截自台北市議會直播)

秦慧珠也問說，蔣萬安有無收到總統府升旗典禮的邀請，會不會出席？蔣萬安說，今年沒辦法過去，因為台北市政府自己有舉辦國慶活動。

不過基隆市長謝國樑今日也表示，他在得知馬英九不出席總統府舉辦的國慶大會後，便積極邀請到基隆市來參加國慶日活動。日前也獲馬英九首肯，將出席基隆市的國慶升旗典禮及相關活動。