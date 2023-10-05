鄰近竹北大遠百的自助選物販賣機店在5日颱風假當天，人潮絡繹不絕。（邱立雅攝）

小犬颱風來襲讓新竹縣5日放了久違的颱風假，竹北家樂福人潮也如假日一般多，店員表示下午開始人潮開始湧入。（邱立雅攝）

被認為最難放颱風假的新竹縣，睽違4年、1466天，終於再度放颱風假，由於新竹人潮指標巨城休息1日，人潮湧往他處，縣府附近的家樂福人潮如同假日，竹北大遠百美食街員工忙到沒有空檔休息，直說比假日人潮還多。

之前苗栗縣消防局統計，新竹縣為最難放颱風假第1名，此次小犬颱風來襲，新竹縣政府在4日晚間8時35分宣布停班停課，楊文科5日到海邊視察時也表示竹竹苗為共同生活圈，為了民眾安全於是跟隨苗縣竹市腳步宣布停班停課，楊文科臉書1天之內被刷爆上千則感謝留言，還被譽為新竹縣最拉風的男人。

5日當天竹北大遠百還未開門營業，門外就已有人潮排隊等著入場，美食街更是瞬間擠爆，直到傍晚人潮沒斷過。工作人員表示，由於巨城未營業，人潮回流大遠百，讓美食街現場沒有1張空桌，都是客人一站起來就馬上有人卡位，人潮多到餐盤來不及收拾，一整天下來完全沒有一絲空檔可以喘息。

竹北家樂福人潮也堪比假日，店員指出因為颱風假之故，下午人潮越來越多。另外鄰近竹北大遠百的自助選物販賣機店，人潮絡繹不絕，民眾攜家帶眷全家大小一起來夾零食，店員表示，因為颱風假讓大家前來消費，人潮跟假日不相上下。