犯嫌將竊取之藍色揹包放入購物袋中。（翻攝畫面）

犯嫌竊取後擔心遭店家發現，挪移旁邊小熊包至原揹包位置。（翻攝畫面）

台北市1名47歲祈姓女子，因缺錢花用以變賣二手皮夾為由，陸續竊取多家精品店的包包變賣，警方調閱監視器後確認犯嫌身分，將其查緝到案，全案依竊盜罪函請臺北地方檢察署偵辦。

47歲祈姓女子徒手將擺放於店內展示區之PRADA水藍色側背包放進隨身袋子內，於離開後再趁機竊取FENDI米色水桶包，價值共約12萬5千元。（圖／警方提供）

47歲祈姓女子偷走巴黎世家手提機車包，價值約2萬元。（圖／警方提供）

大安分局表示，敦化南路派出所日前接獲多起二手店販賣精品包遭竊案，立即指派專人深入追查，經現地查訪並擴大調閱監視器，掌握竊嫌身形及衣著，鎖定竊嫌為47歲祈姓女子，並將渠查緝到案。

警方調查，祈嫌因缺錢花用，先至敦化南路一段一間品牌服裝店，以變賣二手皮夾為由，趁店員檢查二手皮夾未能注意時，徒手將擺放於店內展示區之PRADA水藍色側背包放進隨身袋子內，於離開後再趁機竊取FENDI米色水桶包，價值共約12萬5千元，相隔多日，祈嫌又至大安路一段一間二手名牌館，以相同手法，另竊得巴黎世家手提機車包，價值約2萬元，得手後祈嫌隨即將所竊得精品包拿至忠孝東路某二手店變賣，共獲利3萬8千元，祈嫌食髓知味返回前述品牌服裝店欲竊取CELINE粉色鯰魚包，遭店員識破而悻然離去，店內隨後調閱監視器，發現店內精品包早已遭祈嫌竊取，便報警處理，警方陸續接獲店家報案並循線調閱監視器，確認祈姓竊嫌身分後，將其查緝到案，全案依竊盜罪函請臺北地方檢察署偵辦。

大安分局呼籲，店家應針對所販賣高價物品加裝防盜扣，並隨時注意店內人員動態，避免遭有心人士竊取。