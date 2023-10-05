北市萬華艋舺公園長年存在街友問題，不僅造成環境遭亂、治安亮紅燈等社會問題。一名在艋舺公園附近開業、土生土長的萬華人阿鳳(化名)接受《中時新聞網》訪問沉痛心聲全說了，「有時覺得住在萬華很齷齪、想逃避，根本不敢告訴朋友住在這，又髒又丟臉！」

獨/街友毀市容又髒又丟臉！ 在地人羞憤「不敢承認住萬華」：很齷齪

阿鳳表示，「有些街友人很好，但有些街友很髒又很亂，跟他們說，對方還不以為然態度，觀感讓人很不好。」而阿鳳提出霸道的想法，「乾脆把公園拆了，做成運動公園，不要有擋風遮雨的地方，他們(街友)才不會聚集在一起。」

萬華街友人口複雜。當地治安堪憂。（游定剛拍攝）

街友造成最大困擾?阿鳳無奈地說，「他們都會聚集在店門口左右兩邊聊天、喝酒，造成客人被環境髒亂嚇到，晃了就過去，根本不敢進來買，長年生意大受影響」。

街友長期占據艋舺公園，居民不會靠近。（游定剛拍攝）

「可憐之人必有可恨之處。」阿鳳透露，「我看到很多街友其實都好手好腳，比我年輕很多，但他們就是好吃懶做，而有人覺得街友可憐，我是不以為然啦！再加上流鶯問題，有時覺得萬華是個很齷齪的地方，很想逃避」。

艋舺公園又被戲稱為「街友公園」。（游定剛拍攝）

朋友曾經問，「妳住在哪裡?」阿鳳都會回答，「我住板橋，反而不敢承認住在萬華，我覺得很髒很丟臉。」訪問最後，阿鳳說她相信政府是有能力，不忘呼籲「幫助街友和流鶯，這兩個區塊非常嚴重，嚴重影響萬華人的生活品質」。