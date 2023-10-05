話題韓劇《MOVING異能》中的「閃電俠」車太鉉和「金斗植」趙寅成在影集播畢後，暫時離開星光熠熠的鎂光燈，並將在實境節目《偶然成為社長》最新一季中，前往遙遠的美國西岸經營一間亞洲超市體驗社長生活，寫實又爆笑韓國實境節目《偶然成為社長3》將在10月26日於Disney＋ 正式上線。

揮別首爾五光十色的演藝圈日常與熟悉的都市生活，韓國大勢藝人車太鉉和趙寅成飛越半個地球來到美國加州寧靜愜意的濱海城市的蒙特雷市，這次大明星們要在這裡經營一家「韓人超市」。原本的店主終於迎來久違的長假，「代理社長」們將像普通職員一樣，學習控管產品進出貨、整理貨架、並為當地居民精心挑選各種美味的小吃。

《偶然成為社長3》可以看到趙寅成前兩季培養出的高超烹飪技巧，並將道地的韓國美食分享給擁有不同文化背景的美國顧客。觀眾們在最新一季作品中也可以期待看到許多大咖嘉賓客串出場，其中最令人期待的正是「異能」女神韓孝周，也將在第三季節目中與趙寅成甜蜜團聚。